Enna in città nel 2019 una importante “vitalità” imprenditoriale

Un risultato figlio di una programmazione o solamente dalla voglia e speranza di volersi creare un futuro nella propria città? E’ probabile che si tratti della seconda opzione ma sta di fatto che nella città di Enna dall’1 gennaio al 25 dicembre dell’anno che sta per concludersi su questo sito abbiamo dato il benvenuto a 44 aperture di nuove attività imprenditoriali. Ed è molto probabile che il numero sia anche maggiore poiché di non tutte siamo arrivati ad avere notizie. Ma ad ogni modo è un numero sicuramente non indifferente. E’ anche vero che molto probabile nell’anno in corso si siano registrate anche delle chiusure di cui però non abbiamo numeri. Tutto ciò è una movimentazione normale che avviene nel mondo dell’impresa e ci impegniamo a rilevarli dal 2020 dall’ufficio statistiche del registro imprese della Camera di Commercio. Ma ad ogni modo i segnali che arrivano sono quelli che secondo queste dinamiche il saldo dovrebbe essere positivo ovvero che il numero di nuove aperture è maggiore di quelle che hanno chiuso. Secondo le notizie che abbiamo recuperato sul nostro sito dall’inizio dell’anno c’è stato un continuo e costante crescendo con una sola apertura segnalata a gennaio, 2 a febbraio, ancora 1 a marzo, 3 ad aprile, 3 maggio, 4 giugno, 4 luglio, 1 ad agosto, 5 a settembre, 6 a ottobre, 7 a novembre e ancora 7 a dicembre. Per correttezza dell’informazione tra queste ci sono anche importanti ampliamenti di attività esistenti che di fatto rappresentano delle vere nuove aperture E per smentire tutti coloro che affermano che a Enna aprano solo attività legate al cibo si può invece tranquillamente affermare che non è affatto così. Oltre a quelle del Food, hanno aperto attività legate al settore del benessere fisico, alla cura della bellezza, della cultura, arte e musica, per attività extrascolastiche per i bambini, per la salute degli animali, di accessori e manufatti artigianali ed altro ancora. Quindi segnali di vitalità imprenditoriali sicuramente importanti ed incoraggianti. Un fenomeno che meriterebbe di essere accompagnato e seguito con attenzione da tutti gli enti pubblici e privati preposti ma purtroppo non è così. Tutto ciò non vede affatto un minimo di programmazione. Ad esempio il Comune non ha ad oggi avviato nessuna attività o incentivo verso l’apertura di nuove attività economiche in particolare se ad avviarle sarebbero poi degli under 30. Anzi non si capisce il preoccupante silenzio che è caduto intorno alla misura di circa 1 milione e 200 mila euro di Agenda Urbana che doveva incentivare le aperture di nuove imprese lungo la via Roma. Ma non arrivano neanche politiche di promozione del territorio su alcuni specifici settori come quelli del Food. Enna potrebbe essere benissimo definita una meta privilegiata in Sicilia del Gourmet. E neanche in direzione di una migliore mobilità. Intelligenti iniziative in tal senso per portare clienti nel capoluogo arrivano direttamente da alcuni imprenditori ma non però vengono imitati. Ma neanche dalla Camera di commercio, arrivano aiuti come ad esempio studi del territorio in modo da indirizzare i potenziali imprenditori a fare degli investimenti verso settori più idonei e non su altri magari più inflazionati. E lo stesso dicasi per le associazioni di categoria in particolare di artigiani e commercianti che dovrebbero essere più vicini a questi neo imprenditori. Ci sono altre importanti misure che potrebbero incentivare la nascita di nuove imprese come ad esempio il Microcredito con finanziamenti senza particolari problemi sino a 25 mila euro. Basta informarsi con l’ordine dei dottori commercialisti per avere importanti informazioni sul funzionamento di questo strumento. Ma sarà inutile se a tutto ciò non si fa un vero gioco di squadra per creare le migliori condizioni possibili di attrattività all’esterno della città.

Visite: 46