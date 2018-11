Enna, il punto vendita Bruno Euronics riapre totalmente rinnovato

Una struttura totalmente rinnovata ed oggi la più tecnologica dei numerosi punti vendita della società in Sicilia. E’ lo Store Bruno Euronics di Enna bassa che domenica scorsa con il concerto dell’artista Mario Incudine che ha richiamato oltre 2 mila persone ha aperto ufficialmente i battenti dopo i lavori di ristrutturazione ed adeguamento a tutte le nuove normative di sicurezza. Lo Store di Enna di Bruno aperto nel 1997 rappresenta il primo aperto dalla Ditta Bruno fuori dalla città di Catania. E quindi da parte della ditta oltre all’aspetto commerciale con questo questo punto vendita c’è un forte legame anche di carattere affettivo tanto che ha voluto nuovamente reinvestire in questo territorio. Quella completata alcuni giorni fa ed iniziata lo scorso 27 agosto rappresenta la seconda ristrutturazione che il punto vendita di Enna ha subito visto che il primo è stato nel 2007. L’anno scorso lo store ha festeggiato i suoi 20 anni, con diversi eventi. Ed anche per questa inaugurazione la Ditta Bruno ha voluto organizzare un evento che sia di forte legame con la città. Dopo la benedizione di padre Don Giuseppe Fausciana e il taglio del nastro si sono aperte le porte del nuovo Store a tutta la città.

