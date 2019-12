Enna il Presidente dell’Associazione Mondo Operaio Salvatore La Terra “Una rete tra le associazioni per una presenza più capillare ed efficiente sul territorio”

Una sinergia in rete tra diverse associazioni presenti sul territorio comunale per dare un sostegno ad una comunità che si trova in difficoltà. Questo l’auspicio del presidente dell’Associazione Culturale Mondo Operaio Salvatore La Terra con cui ha concluso ieri 16 dicembre l’assemblea annuale dell’associazione. Ma è stata ance l’occasione per adempiere ad alcune iniziative di solidarietà previste dall’associazione in questo periodo natalizio come la donazione dei pacchi di generi alimentari donati alle parrocchie di Mater Ecclesiae e S. Agostino e la donazione anche di un Defibrillatore alla società dell’Enna calcio e che sarà collocato all’interno dello stadio Gaeta. Presenti i rappresentanti della Croce Rossa di Enna con il vice presidente Mario Petralia, il rappresentante dell’Empio Caritas di Enna Bassa Pietro Valenti, il Parroco di Mater Ecclesiae Don Angelo Lo Presti. I dirigenti della Uil di Enna. Inoltre presente anche Nella Pavone dell’Associazione di Quartiere A Chiazza con cui l’Associazione Mondo Operaio ha avviato dei rapporti di collaborazione e che ha annunciato di aver donato un sostegno economico alla Parrocchia di San Giovanni che lo convertirà in buoni spesa da distribuire poi a famiglie che si trovano in difficoltà. E proprio su queste difficoltà in cui versa una parte della comunità ennese ha fatto leva La Terra. “In questo territorio ci sono tante persone di buona volontà attraverso delle associazioni e gruppi vari che quotidianamente svolgono azioni di solidarietà verso chi attraversa momenti di difficoltà – ha commentato La Terra – ma molto spesso tra queste numerose associazioni non ci si parla per il semplice motivo che non ci conosciamo. Invece avremmo la necessità di costruire una rete in modo da ottimizzare risorse umane e materiali e poter dare un migliore servizio alla collettività. L’Associazione Mondo Operaio è disponibile ad avviare questo percorso di costruzione di una rete mettendo a disposizione per eventuali riunioni ed incontri anche la propria sede”.

