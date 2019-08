Enna Il cinema archeologico è sotto le stelle, stasera al Castello di Lombardia

Il cinema archeologico è sotto le stelle, stasera al Castello di Lombardia

Correva l’anno 2004 ed Enna lanciava la sua proposta di farsi centro del cinema archeologico del Mediterraneo. In concomitanza con il 1° Convegno Internazionale su “Demetra. La divinità, i santuari, il culto, la leggenda” organizzato dall’Università Kore di Enna e dalla Biennale di Archeologia, e in convenzione con il centro di filmografia di Rovereto, dal 1 al 4 luglio 2004 era andato in scena il 1° Festival del Cinema Archeologico del Mediterraneo – Premio Kore.

A quindici anni di distanza, oggi questa importante evento culturale rivive grazie alla solerte iniziativa di SiciliAntica che ha stipulato una convenzione con la Fondazione Museo Civico di Rovereto, che ad Enna sarà rappresentato dalla dott.ssa Valentina Poli della stessa Fondazione.

Una due giorni intensa di proiezioni archeologiche dal titolo già accattivante “La storia sotto le stelle”.

“Non si tratta dei semplici documentari alla History Channel, ma i quattro film, della durata di 45 minuti circa ciascuno, tratteranno di tematiche di archeologia greca siceliota (Selinunte, Siracusa) e di archeologia romana e del Mediterraneo (Turchia) e vedrà alcune ricostruzioni in 3D con l’ausilio della computer grafic che faranno vivere a schermo gigante allo spettatore l’emozione di essere proiettato nel nostro passato più glorioso di duemila anni fa” – dice Gaetano Marchiafava, presidente della sezione di Enna di SiciliAntica, che aggiunge “Auspico che nel futuro si cercherà di rendere questo un appuntamento fisso nel calendario degli eventi estivi ennesi, farlo crescere nel tempo per farlo diventare un vero e proprio Festival del Cinema Archeologico del Mediterraneo, dalla durata di più giorni”.

L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Enna e grazie al finanziamento di Banca Mediolanum.

Appuntamento dunque stasera alle ore 21 nella location altrettanto d’eccezione del Palatium, sotto la Torre Pisana al Castello di Lombardia.

Ingresso gratuito.

Giuliana Maria Amata