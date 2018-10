Enna il capogruppo Pd Paolo Timpanaro “piano parcheggi evidenzia criticità”

Le notizie pervenute a mezzo stampa inerenti una modifica del piano parcheggi varato dall’amministrazione Dipietro in ordine alla possibilità di una rimodulazione degli stalli insistenti nel centro storico, che in particolare coinvolgono i residenti della zona, evidenziano delle criticità di carattere generale. Siamo convinti che il piano in questione debba essere rivisto in quanto crea disagi ai residenti del centro storico e delle zone limitrofe adiacenti ai quartieri di via Roma alta e Lombardia. Altro punto di criticità è rappresentato dal bus navetta che fa la spola tra la zona “Pisciotto” ed il centro della città. Tale criticità è rappresentata dal fatto che tale servizio, nei fatti, ha tagliato fuori dal traffico veicolare e pedonale la zona Monte, una zona nevralgica e snodo centrale per la viabilità cittadina. Riteniamo che a tal proposito si debba creare un collegamento tra la Piazza Europa ed il centro della città. In particolare la nostra proposta, che verrà ratificata in sede di consiglio comunale, prevede l’istituzione di un bus navetta gratuito da affiancare all’attuale, che partendo da Piazza Europa percorra via dello Stadio, proseguendo per la parallela al viale Diaz ed infine percorrendo via Vittorio Emanuele giunga in centro, dimodochè si possa arrivare a destinazione evitando code ed ingorghi. Questa soluzione premetterebbe di creare un raccordo organico e funzionale oltre che complessivo in termini di servizi. Avanzeremo questa proposta in aula, in occasione della discussione della mozione sul piano parcheggi, prima firmataria la consigliera Stefania Marino.

