Enna il 27 giugno al Teatro Garibaldi con Claudio Fava si parla di Sicilia, potere e legalità

SICILIA, POTERE E LEGALITÀ

Enna, 27 Giugno, Teatro Garibaldi, ore 18:30.

Manifestazione alla presenza di Claudio Fava, presidente della commissione antimafia ed anticorruzione all’ARS, che presenterà la relazione Montante; Renzo Pintus, presidente dell’ANPI di Enna; Nino Grippaldi, ex presidente di Confindustria Enna; l’avv. Adriana Laudani, presidente di Memoria e Futuro. Introdurrà l’iniziativa Lillo Colaleo per la vastissima rete di organizzazioni ed associazioni che hanno voluto contribuito a realizzare la manifestazione – che rientra in una due giorni, voluta da Libera Enna allo SPE. L’accesso è libero. Un importante momento per parlare della nostra isola, della gestione del potere e della sua degenerazione.

