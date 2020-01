Enna il 24 gennaio alla Parrocchia di S.Giovanni continua il percorso formativo del Gruppo Famiglie

Il 24 gennaio presso la Chiesa di San Giovanni nell’ambito del percorso formativo del Gruppo Famiglie si terrà un incontro con gli operatori dell’Associazione “Un Mondo a colori” Onlus, che si occupa di sostenere e stare a fianco dei ragazzi, dalle elementari all’università, con disturbi specifici dell’apprendimento, bisogni educativi speciali ed altro, associata a sua volta all’AID, Associazione Italiana Dislessia. É una realtà che opera nel territorio, anche a livello provinciale e svolge un servizio fondamentale per i ragazzi che soffrono di questi disturbi, e per le loro famiglie. Il cammino di sensibilizzazione su queste problematiche é ancora molto lungo e si fa fatica a far applicare le leggi speciali a tutela degli studenti DSA e BES, soprattutto e nelle scuole.

Visite: 41