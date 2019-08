Enna il 21 e 22 settembre al Castello di Lombardia il Festival della Falconeria

Magie del Castello “De Arte Venandi

cum Avibus” – II Festival della Falconeria. N°1

Oggetto: ONLINE IL MODULO PER LA PARTECIPAZIONE DEI

MERCANTI AL MERCATO MEDIEVALE DEL II FESTIVAL DELLA

FALCONERIA

L’Associazione La Rupe – Officina Medievale Enna e l’Associazione

Laberna, comunicano che in occasione della seconda edizione di

Magie del Castello “De Arte Venandi cum Avibus”, Festival della

Falconeria, come nella manifestazione dello scorso anno, sarà

allestito presso il Castello di Lombardia il mercato tipicamente

medievale, “Mercato dei Crociati”.

Il Mercato dei Crociati è un mercato storico didattico itinerante, a

cura dell’associazione Laberna, che prevede il rispetto di norme ben

precise, al fine di poter garantire l’aderenza storica delle attività

proposte nei contesti di rievocazione storica.

In occasione del II festival della falconeria, sarà possibile aderire al

mercato medievale, compilando apposito modulo e rispettando

quanto è indicato sullo stesso. Si potranno allestire, così, degli spazi

espositivi sulla base dei prodotti che ogni partecipante è solito

presentare nelle diverse manifestazioni, nel rispetto dello stile

medievale dell’evento.

Ogni mercante potrà partecipare nel corso delle due giornate

dell’evento, previsto per il 21 e il 22 Settembre 2019, con possibilità

di allestimento nella giornata di venerdì 20 Settembre, precedente

l’inaugurazione della manifestazione.

In allegato il regolamento e il modulo di partecipazione al Mercato

dei Crociati del II festival della falconeria.

