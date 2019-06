Pellegrinaggio per Maria Santissima della Visitazione in direzione del Duomo, per la partecipazione alla Santa Messa. La organizzano i responsabili dell’Associazione di quartiere Lummardì in collaborazione con i fedeli della chiesa di San Francesco di Paola per il prossimo 16 giugno. I fedeli si ritroveranno alle 6 davanti il Monumento dei Caduti per poi proseguire a piedi verso il Duomo per partecipare dalla Santa Messa delle 6,30.

