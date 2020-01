Enna il 12 gennaio all’Associazione Culturale Mondo Operaio Incontro con Ismaele La Vardera (“Le Iene”- Italia 1)

Incontro con Ismaele La Vardera (“Le Iene”- Italia 1)

L’inviato de “LE IENE- Italia 1”, Ismaele La Vardera, sarà ad Enna domenica 12 gennaio alle ore 18:00 presso i locali dell’Associazione “Mondo Operaio”- Via Reepentite n. 31.

Cosa succede se il candidato sindaco di Matteo Salvini a Palermo decide di registrare tutta, ma propria tutta la sua campagna elettorale? Semplicemente che ne nasce un film, portato nelle sale cinematografiche e trasmesso in televisione, dal titolo “Il Sindaco. Italian Politcs for Dummies“.

Un caso mediatico, quello suscitato dal giornalista Ismaele La Vardera – la cui carriera comincia al Giornale di Sicilia per giungere a “Le Iene” con cui collabora da anni -, capace di suscitare l’interesse della stampa estera che gli ha dedicato grande attenzione.

“Il peggio di me”, invece, è il titolo del libro, figlio naturale di tutto il clamore suscitato, nel quale La Vardera svela tutti i retroscena della sedicente “politica del cambiamento”, i cui protagonisti sono quelli di sempre, da Giorgia Meloni a Totò Cuffaro. E non solo, perché in queste pagine c’è anche la storia personale di questo giovane, la cui famiglia è sotto protezione per via di una sua inchiesta che coinvolge il boss Abbate. Un racconto a cuore aperto, nel quale non mancano diversi episodi di un’infanzia trascorsa in uno dei quartieri più difficili della città, come anche le amicizie pericolose e qualche rivelazione sulla “parte peggiore di sé”.

PROGRAMMA

• Proiezione del film “Il Sindaco – Italian politics 4 dummies”;

• Presentazione del libro “Il peggio di me”;

• Dibattito.

INTERVERRANNO

• Salvatore La Terra- Presidente Ass. “Mondo Operaio”;

• Pierelisa Rizzo- Corrispondente ANSA;

• Andrea Gervasi- 6000 SARDINE ENNA;

• Ismaele La Vardera- Autore del libro ed inviato “LE IENE”.