Enna Festeggiamenti S.Elia; gli ennesi sempre più vicini al loro Santo

Anche quest’anno in occasione della seconda edizione della festa di Sant’Elia, la grande Chiesa del Carmine era stracolma di fedeli. La partecipazione degli ennesi a questo evento celebrativo è stato un’ulteriore segno della volontà di un popolo che, non intende riconsegnare nell’oblio la memoria dell’unico santo ennese, venerato in Calabria, Compatrono della Città di Palmi, veneratissimo dalla Chiesa Ortodossa. Enna dunque riscopre l’antica devozione a Sant’Elia, la cui festa se pur riattivata di recente è tra le feste religiose più antiche della città, attestata fino al XVII sec. ed è anche la più singolare per i diversi aspetti che la caratterizzano, infatti possiede in sé un triplice valore, Ecclesiale, Ecumenico e Civico:

– un Valore Ecclesiale: perché la comunità religiosa ennese rende un culto doveroso a un suo membro eminente, all’unico santo ennese;

– un Valore Ecumenico: per la comune venerazione di Sant’Elia con i fratelli ortodossi, per cui tale celebrazione rappresenta un segno visibile di un significativo momento di comunione ecclesiale;

– un Valore civico: perché la comunità cittadina nel celebrare un’illustre concittadino, coltiva la storia locale e consegna alle future generazioni il patrimonio di valori spirituali che rappresentano l’originale identità del nostro popolo.

Quali segni si sono riscontrati durate questi festeggiamenti:

IL SEGNO DI UNA CRESCENTE DEVOZIONE

Nei giorni di apertura del Carmine in occasione dei festeggiamenti, non sono stati pochi i fedeli che si sono accostati al simulacro di Sant’Elia raccogliendogli in preghiera.

IL SEGNO DI UNA CRESCENTE FRATERNA COMUNIONE ECCLESIALE CON I FRATELLI ORTODOSSI

Un altro segno importante è stato certamente la vicinanza e la collaborazione dei fratelli ortodossi, Madre Stefania superiora del Monastero Ortodosso di Sant’Elia a Seminara, giunta ad Enna con un gruppo di pellegrini ciprioti qualche giorno prima della festa e, la presenza carismatica, solenne dell’Archimandrita P. Alessio Mandanikiotis le cui parole di saluto e il canto estatico del Tropario d’innanzi all’immagine di Sant’Elia ha incantato tutti.

IL SEGNO DI UNA CRESCENTE COLLABORAZIONE DA PARTE DELLE ISTITUZIONI

Non meno importante è stato il contributo e la concreta collaborazione dell’amministrazione comunale per la riuscita dei festeggiamenti, la pronta e generosa collaborazione dei volontari Ranger e, la vicinanza del Comitato di Quartiere San Tommaso.

Questi segni aiutano certamente ad andare avanti.

Visite: 68