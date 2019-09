Enna Festeggiamenti Maria SS Addolorata; oggi inaugurazione Mostra di Martina Melfa

Questo il programma della giornata odierna dei festeggiamenti di Maria SS Addolorata

13 settembre dalle ore 09,30 – 12,30 in collaborazione con l’AVIS Comunale di Enna, sarà dislocata nei pressi della Chiesa di Maria SS. Addolorata l’autoemoteca del Centro Trasfusionale dell’Ospedale Umberto I di Enna per la pre-donazioni di sangue per i confrati di Maria SS. Addolorata, della Madonna del Rosario e di San Giuseppe che volessero diventare donatori

ore 20,15 Coroncina

ore 20,30 Santa Messa dedicata all’ammissione dei novizi (16 – 18 anni) con relativo atto d’impegno

a seguire Sala espositiva “Umberto Tornabene” apertura della mostra fotografica “Il mio mondo” di Martina Melfa – la mostra si protrarrà fino al prossimo 30 settembre