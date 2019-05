Enna ed i suoi siti di Produzione Culturale; Teatro Comunale Garibaldi: nel 2018 un evento ogni 3 giorni

Un evento ogni tre giorni. E’ stata a questo ritmo nel 2018 dell’attività promossa all’interno del Teatro Comunale Garibaldi. Infatti nello scorso anno nel sito comunale demandato alla cultura per eccellenza e punti di riferimento primario in città si sono svolti ben 120 eventi tra quelli di carattere istituzionale organizzati dal Comune e il resto. Per la precisione una trentina sono quelli delle rassegne teatrali firmate dal Direttore Artistico Mario Incudine promosse dallo stesso comune e quindi quelli della parte finale della rassegna teatrale della stagione 2017/2018 e quelli della parte iniziale del calendario della stagione 2018/2019. Il resto sono eventi di vario genere da teatrali, del mondo della scuola, concerti, iniziative culturali di vario genere ed altro ancora. Considerando che i posti al teatro sono poco più di 300 e buona parte di questi hanno fatto segnare il tutto esaurito fare i conti sul numero di persone che vi sono passate all’interno nello scorso anno viene facile.

