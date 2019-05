Enna ed i suoi siti che producono Cultura; Un posto per soli veri sognatori: Collezioni Contemporanee

Ventidue eventi culturali con oltre 100 artisti di pittura presentati e una cinquantina di nuovi collezionisti in 3 anni di attività. Sono quelli organizzati dalla Galleria d’Arte Collezioni Contemporanee di Alice Albanese in via Sardegna a Enna bassa. Uno spazio per innamorarsi dell’arte contemporanea e circondarsi di bellezza, solo per veri sognatori. Un sito che ha come mission quello di raccontare l’evoluzione storica dell’arte degli ultimi 100 anni. E gli artisti presentati hanno avuto un ruolo importante in questa evoluzione. Ma Collezioni Contemporanee ha anche un ruolo pedagogico puntando all’educazione ed al sapere apprezzare l’arte anche dei più piccoli. Sono stati infatti oltre 300 i bambini coinvolti in questi 3 anni in laboratori di storia dell’arte.

