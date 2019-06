Enna ed i suoi siti che producono Cultura: l’Atelerier in via Roma dell’artista Ornella Gullotta

Il viaggio nelle “fabbriche culturali” della città prosegue con una tappa nell’atelier di Ornella Gullotta in Via Roma, nel cuore del quartiere San Tommaso. Uno spazio di condivisione, un luogo creativo per definizione, in cui non solo l’artista offre in visione le sue opere ma si esprime nel processo creativo pittorico. Non è raro, passeggiando per la Via Roma, trovare in atelier Ornella Gullotta e osservarla mentre traduce sulla tela le sue variopinte visioni di paesaggi. È li che questo inverno ha dato vita ed espressione alle sue raffigurazioni dei pupi siciliani. Molte le esposizioni pittoriche cui ha preso parte: tante le collettive e personali a Enna, a Taormina, a Siracusa, a Verona, a Roma e recentemente nella prestigiosa cornice del Monastero dei Benedettini a Catania con “Lo straordinario mondo dei paladini di Francia “. Proprio quest’ultima mostra ha coniugato in una sinergia preziosa letteratura , tradizione orale e pittura sul tema della saga Carolingia . Il piccolo spazio espositivo in Via Roma è scrigno di opere già esposte e fucina di nuove creazioni in cui è possibile ammirare le opere su ceramica, le pitture su stoffa e le sue creazioni multi materiche . Un tripudio di colori ed emozioni.

Visite: 61