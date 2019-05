Enna e suoi siti di Produzione Culturale: un luogo aperto ad ogni forma di espressione artistica: La Galleria Arte Enna Contemporanea

AEC arte enna contemporanea, come corniceria artigianale e galleria d’arte, è la prosecuzione dell’esperienza maturata da Marcella Scarpello con Arté, che aveva sede in via Pergusa 25 ad Enna, a sua volta prosecuzione dell’attività della corniceria Quadro Zenit gestita dai suoi genitori fin dal 1981.

AEC Arte Enna Contemporanea ha inaugurato lo spazio espositivo ad Enna in via S. Agata 70, il 17 dicembre del 2017.

In questa occasione ha presentato una esposizione bipersonale di Joe Tilson e Antonio Freiles, due artisti storicizzati di calibro internazionale che vantano la presenza delle loro opere nei più grandi musei e galleria di tutto il mondo

A questo primo evento ne sono seguiti altri:

– Dal 28 marzo al 4 aprile 2018 “Mostra Artisti per Morgantina”. Ottanta opere di artisti dedicate alla Dea di Morgantina

– 8 maggio 2018 presentazione ufficiale del nuovo libro-inchiesta scritto dal giornalista Angelo Severino “La verità sulla Torre Ottagonale di Enna”

– Dal 12 maggio al 15 giugno 2018 “FRAMMENTI”. Collettiva di 16 artisti che con le loro opere rappresentano la vita nelle sue molteplici manifestazioni.

– 11 giugno 2018 “CREATIVITÀ E GENIO. COME SCOPRILO IN NOI”. Laboratorio dove, grazie alla guida di Michael Eldridge, pittore e fotografo, membro della Royal Society of the Arts e allenatore CTI specializzato in creatività, si ricontatta la creatività innata in ognuno di noi.

– 13 giugno 2018 “FOUR HANDS, TWO BRAINS, ONE SOUL”, estemporanea di pittura a 4 mani, alla presenza del pubblico, con gli artisti LORENZO VISCIDI “BLUER” e MICHAEL ELDRIDGE.

– Dal 14 giugno al 14 luglio 2018 bipersonale degli artisti LORENZO VISCIDI “BLUER” e MICHAEL ELDRIDGE con opere di pittura e sculture in plexiglass.

– Dal 12 al 26 novembre 2018 “CALDE SFUMATURE” una collettiva con 14 artisti che attraverso il loro lavoro di pittura e scultura rappresentano con colori e sfumature i toni della stagione autunnale.

– 6 Dicembre 2018 estemporanea dal vivo a quattro mani, alla presenza del pubblico, con le artiste Marzia Calì e Ivana Urso.

– 29 marzo 2019 performance di danza con il gruppo “ART STUDIO NEXTAGE”, in occasione dell’opening della mostra ‘La Bellezza del Femminile’, ha presentato in anteprima ed in esclusiva per AEC arte enna contemporanea la performance ‘Please Wait’.

– Dal 29 marzo al 20 aprile 2019 “LA BELLEZZA DEL FEMMINILE”. Collettiva di 13 artisti, con opere realizzate dagli anni 70 ad oggi, e una serie di stampe antiche e d’epoca, che rappresentano la donna con i suoi costumi, leggende, miti e umori.

– Dal 6 al 20 maggio 2019, in occasione della “Settimana Federiciana”, “UN VIAGGIO NELLA CASTROGIOVANNI DEL 1760” esposizione di una collezione di stampe antiche originali che rappresentano Enna e il centro Sicilia così come appariva ai viaggiatori del tempo. L’esposizione è accompagnata dal testo originale con la descrizione del viaggio compiuto dall’abate francese Saint Non intorno al 1760.

Altre esposizioni ed eventi sono in programma per i prossimi mesi.

La proposta artistica di AEC arte enna contemporanea è molto varia.

Spazia dall’arte antica all’arte moderna e contemporanea con opere di pittura, stampe d’autore, sculture, ceramiche e opere in plexiglass.

Si avvale della collaborazione di artisti nazionali e internazionali, sia affermati che non.

Particolare attenzione è rivolta ai giovani artisti emergenti.

L’ambiente della galleria è disponibile per la presentazione di libri, recital di letteratura, poesia, musica, videoarte e qualsiasi altra forma d’espressione artistica possa essere adatta e consona allo spazio.