Enna Divieto dell’utilizzo di prodotti erbicidi a base di Glifosato sull’intero territorio comunale,

Divieto dell’utilizzo di prodotti erbicidi a base di Glifosato sull’intero territorio comunale,

ai fini della tutela della salute pubblica, della falda idropotabile e del suolo.

Il Sindaco

Considerato che:

– l’utilizzo di prodotti erbicidi risulta in uso nel territorio comunale, non solo nelle

coltivazioni agricole per evitare lo sviluppo di erbe infestanti, ma anche nella cura di giardini

e aree verdi da parte di privati cittadini;

– tra i prodotti erbicidi a maggiore diffusione ed utilizzo vi sono quelli contenenti la sostanza

attiva Glifosato, un erbicida sistemico non selettivo;

– la sostanza attiva Glifosato è oggetto di numerosi studi scientifici che, aggregati da

organismi internazionali, non sono risultati ancora totalmente convergenti circa la

pericolosità genotossica e cancerogena, pericolosità tuttavia oggetto di permanente

attenzione e derivata cautela;

– La revoca alla commercializzazione prevista nel Regolamento di esecuzione UE 2016/1313

riguarda 85 formulati nei quali il glifosato, in associazione al coformulante ammina di sego

polietossilata, produce “effetti tossici significativi”, e che tale tossicità conduce comunque il

Ministero della salute a revocarne l’impiego nelle aree sensibili (parchi, giardini, etc…), a

prescriverne il divieto d’uso su suoli eccessivamente permeabili (con sabbia superiore

all’80%) e in fase di pre-raccolta e trebbiatura, con ci evidenziando l’indiscutibile

pericolosità dei formulati in oggetto;

– Il 20 marzo 2015 la IARC (International Agency fo r Research on Cancer), agenzia

dell’OMS e massima autorità per la ricerca sul cancro ha sotto posto a valutazione di

cancerogenicità il principio attivo glifosato il cui esito ha portato alla classificazione di tale

sostanza nel gruppo 2a “probabile cancerogeno per l’uomo”. Questa classificazione è basata

2/11

su “limitata evidenza” negli esseri umani e “prove sufficienti” negli animali da laboratorio

così come “forti prove”

che il glifosato presenta due caratteristiche associate a sostanze cancerogene, cioè

genotossicità e la capacità di indurre stress ossidativo;

– i corpi idrici superficiali e profondi, specie i più vulnerabili per carente protezione geologica,

sono oggetto di possibile contaminazione da parte della sostanza attiva Glifosato e del suo

metabolita AMPA (acido aminometilfosfonico, derivante dalla degradazione del glifosato);

– in data 16 dicembre 2015, il sito on line “euronews” evidenziava che: “secondo la

classificazione dell’Unione Europea sono almeno 564 le sostanze sospettate di essere

pericolose. Per 66 di esse è provato che possano agire come interferenti endocrini e su altre

52 ci sono gravi sospetti”, tra cui il glifosato;

– oltre il 97 per cento dei prodotti alimentari commercializzati nel nostro continente contiene

residui di glifosato;

– tracce di glifosato sono state trovate nelle urine di 48 europarlamentari con concentrazioni

da 0,17 a 3,5 microgrammi per litro ed una media di 1,73 (fonte: “Agricolae”);

– altri studi in Germania avevano già dimostrato, su un campione di 2.009 persone, che il 99,6

per cento presentava residui di glifosato nelle urine; il 75 per cento di queste con una

concentrazione almeno 5 volte superiore ai limiti consentiti per l’acqua; il 35 per cento di

queste con una concentrazione addirittura superiore tra le 10 e 42 volte (fonte: “Il

Salvagente”);

– la rivista tedesca “Oko-Test” ha trovato tracce di glifosato oltre che nel latte materno, nel

miele e nella birra, in 14 campioni su 20 di farine di frumento, d’avena e pane (medesima

fonte);

– secondo quanto contenuto nell’atto di sindacato ispettivo 5-10154 del 20 dicembre 2016,

presentato nel corso della XVII Legislatura alla Camera, “il 10 settembre 2016

l’Associazione nordamericana MomsAcross America ha reso pubblici i risultati preliminari

di una ricerca autofinanziata per l’identificazione di residui di glifosato, l’erbicida più

utilizzato al mondo sia in agricoltura sia per gli usi civili, il cui principio attivo è un brevetto

della Roundup della Monsanto, nei vaccini per uso umano”. All’uopo, “lo screening

effettuato dal laboratorio MicrobeInotechLaboratoriesInc. (St. Louis, Missouri, USA)

utilizzando il metodo ELISA, ha dimostrato la presenza di glifosato” in una serie di vaccini;

– il glifosato viene ampiamente usato in pre-raccolta negli Stati Uniti e in Canada nelle

coltivazioni di grano duro, per favorirne la maturazione artificiale, con conseguente presenza

di residui nel grano raccolto e nelle semole che ne derivano;

3/11

l’Italia importa grano duro dagli Stati Uniti e dal Canada per la miscelazione e produzione di

semole per pasta, pane e altri prodotti da forno;

– secondo i dati pubblicati da “Il Salvagente” nel volume “La vera storia del glifosato” del

2016, sono state trovate tracce di glifosato, anche se sotto le soglie previste dalla legge, negli

spaghetti “Colavita” (0,019 milligrammi al chilo), negli spaghetti “Del Verde” (0,083), nelle

penne ziti rigate “Divella” (0,033), negli spaghetti “Divella” (0,038), nella mafalda corta

“Garofalo” (0,043), negli spaghetti “ItaliamoLidl” (0,070), nelle farfalle rigate “La

Molisana” (0,160) e negli spaghetti “La Molisana” (0,056 milligrammi al chilo);

– in data 26 febbraio 2017 sono stati pubblicati i dati relativi al test effettuato dall’associazione

“GranoSalus” su alcuni marchi di pasta italiana: sono stati trovati residui di glifosato ed altri

contaminanti, sebbene sotto le soglie previste dalla legge. Al proposito, sul sito veniva

riportato che “la pasta Barilla e la pasta Voiello, che sono due paste dello stesso gruppo,

presentano, rispettivamente, per ci che riguarda la micotossina DON 161 ppb (parti per

miliardo) e 180 ppb. Per ciò che riguarda il Glifosato – sempre con riferimento alla Barilla e

alla Voiello – presentano, rispettivamente, 0,102 milligrammi per chilogrammo e 0,050

milligrammi per chilogrammo. Per ciò che riguarda il Cadmio – ancora con riferimento alla

Barilla e alla Voiello – presentano 0,032 milligrammi di Cadmio per chilogrammo e 0,036

sempre di questo metallo pesante. Il piombo, per fortuna, non è presente. Questo significa

che Barilla e Voiello utilizzano grani duri esteri, anche se Voiello dichiara di utilizzare solo

grani italiani (varietà Aureo e Svevo)”;

– dai dati pubblicati in data 28 ottobre 2017, a seguito di un test effettuato al proposito dalla

“GranoSalus”, è emersa la presenza di glifosato (espressa in milligrammi per chilogrammo

di prodotto) specificata nei quantitativi, con espresso riferimento alle marche di semola, di

seguito riportati: “Progeo Tre Grazie”: 0,184; “Eurospin Tre Mulini”: 0,167; “De Cecco”:

0,152; “Divella”: 0,143; la “Molisana”: 0,142; “Granoro”: 0,123; “Casillo”: 0,112; “Molino

Martinucci”: 0,104; “Semolificio Loiudice”: 0,098; “Molino Mininni”: 0,092; “Garofalo”:

0,089; “Molino F.lli Dell’Acqua”: 0,075; “Despar”: 0,029;

– sul punto, sempre in data 28 ottobre 2017, sul sito “granusalus” veniva evidenziata “una

presenza diffusa dell’erbicida nelle semole prodotte dai molini pugliesi e non solo. Tra questi

(…) il marchio Casillo, leader nel mercato delle semole di grano duro nonché principale

importatore di grano estero, pur riportando sulla confezione la dicitura ‘100% grano italiano’,

presenta residui di glifosato”; nella petizione presentata dall’associazione “GranoSalus” sul

tema, è precisato che “l’Unione Europea definisce i tenori massimi di glifosato nei prodotti

alimentari (pasta, etc), in 10 mg/kg (ppm)”;

– con decreto della Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione

del Ministero della salute del 9 agosto 2016 veniva disposta la “revoca di autorizzazioni

all’immissione in commercio e modifica delle condizioni d’impiego di prodotti fitosanitari

4/11

contenenti la sostanza attiva glifosato in attuazione del regolamento di esecuzione (UE)

2016/1313 della Commissione del 1°agosto 2016”;

– con successivo decreto della stessa Direzione generale del 16 agosto 2016 veniva disposta la

“modifica dell’allegato al decreto 9 agosto 2016 recante la revoca di autorizzazioni

all’immissione in commercio e modifica delle condizioni d’impiego di prodotti fitosanitari

contenenti la sostanza attiva glyphosatein attuazione del regolamento di esecuzione del 1

agosto 2016 (UE) 2016/1313 della Commissione”;

– con decreto della stessa Direzione generale del 6 settembre 2016 venivano stabilite “ulteriori

revoche di autorizzazioni all’immissione in commercio e modifica delle condizioni

d’impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva ‘glifosate’ in attuazione del

Regolamento di esecuzione (UE)2016/1313 della Commissione del 1° agosto 2016 e

modifica dell’allegato 1 del decreto 16 agosto 2016”. Nello specifico, ai sensi dell’articolo 1,

veniva decretata la revoca dell’autorizzazione all’immissione in commercio ed impiego dei

prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosato ed il coformulante ammina di sego

polietossilata (n. CAS 61791-26-2) riportati nell’allegato del decreto in parola. Inoltre, la

commercializzazione e l’impiego delle scorte giacenti dei prodotti fitosanitari riportati nel

citato allegato venivano consentiti, secondo le seguenti modalità: “a) fino al 22 novembre

2016 per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da

parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati; b) fino al 22 febbraio 2017 per l’impiego da

parte degli utilizzatori finali”. La commercializzazione e l’impiego delle scorte giacenti dei

prodotti fitosanitari riportati nell’allegato venivano consentiti, previa rietichettatura, in

conformità all’articolo 1, comma 1, del decreto direttoriale 9 agosto 2016;

– con regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre

2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive

del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE si sono poste le basi precauzionali all’uso delle

sostanze attive per ogni Stato membro, chiamato a compiere un bilanciamento tra i benefici

per la produzione e gli effetti nocivi sulla salute umana, sugli animali e sull’ambiente;

la necessità di un attento bilanciamento dei contrapposti interessi è stata ribadita nel

regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante

disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del

Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (testo rilevante ai fini del

SEE). Nello specifico, al n. 25 dell’allegato al regolamento veniva indicata la sostanza

“glifosate” e veniva evidenziato che: “possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per

l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n.

1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sul glifosate,

in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato

5/11

fitosanitario permanente il 29 giugno 2001. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati

membri: – devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee nelle

regioni esposte a rischi, soprattutto in rapporto ad usi non colturali”;

– dopo l’approvazione del regolamento sono stati pubblicati importanti contributi scientifici

che hanno reso evidente il carattere nocivo del glifosato, specie per i neonati e i bambini;

– ad oggi, la letteratura scientifica maggioritaria propende nel ritenere tale sostanza attiva

cancerogena o “probabilmente cancerogena” sia per la salute (come dimostrato dalla IARC)

che per l’ambiente (come attestato dalla ECHA) e come comprovato dalla recente sentenza

del Tribunale di San Francisco, che ha condannato la Monsanto a un risarcimento milionario

ritenendo provato il nesso causale tra il tumore di un giardiniere e l’uso di diserbante

contenente glifosato;

– ai sensi dell’articolo 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea “la

politica dell’Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto

della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell’Unione. Essa è fondata sui principi

della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria

alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché sul principio ‘chi inquina paga’. In tale

contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell’ambiente

comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a

prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una

procedura di controllo dell’Unione”;

– secondo la Commissione europea, il principio di precauzione può essere invocato quando

“un fenomeno, un prodotto o un processo può avere effetti potenzialmente pericolosi,

individuati tramite una valutazione scientifica e obiettiva, se questa valutazione non

consente di determinare il rischio con sufficiente certezza. Il ricorso al principio si iscrive

pertanto nel quadro generale dell’analisi del rischio (che comprende, oltre la valutazione del

rischio, la gestione e la comunicazione del rischio) e più particolarmente nel quadro della

gestione del rischio che corrisponde alla fase di presa di decisione”. Tale principio andrebbe

applicato anche nel caso del glifosato, in nome della tutela della salute pubblica, vietando

definitivamente e in maniera permanente la produzione, la commercializzazione e l’uso di

tutti i prodotti fitosanitari a base dell’erbicida;

– nella comunicazione della Commissione europea del 2 febbraio 2000 sul principio di

precauzione, con specifico riferimento all’onere della prova, è stabilito che: “le regole

esistenti nella legislazione comunitaria e in quella di numerosi paesi terzi applicano il

principio dell’autorizzazione preventiva (elenco positivo) prima dell’immissione sul mercato

di alcuni tipi di prodotti, quali le medicine, gli antiparassitari o gli additivi alimentari. Ci

costituisce già un modo di applicare il principio di precauzione spostando la responsabilità

della produzione delle prove scientifiche. È questo il caso in particolare delle sostanze

6/11

ritenute a priori pericolose o che possono essere potenzialmente pericolose ad un certo

livello d’assorbimento. In questo caso il legislatore, per precauzione, ha previsto l’inversione

dell’onere della prova, stabilendo che tali sostanze siano considerate come pericolose finché

non sia dimostrato il contrario. Spetta quindi alle imprese realizzare i lavori scientifici

necessari per la valutazione del rischio. Finché il livello di rischio per la salute e per

l’ambiente non può essere valutato con sufficiente certezza, il legislatore non pu

legittimamente autorizzare l’utilizzazione della sostanza, salvo in casi eccezionali per

effettuare prove. In altri casi, nei quali non è prevista una simile procedura di autorizzazione

preventiva, può spettare all’utilizzatore, persona privata, associazione di consumatori o di

cittadini o al potere pubblico di dimostrare la natura di un pericolo e il livello di rischio di un

prodotto o di un procedimento”;

– in ultimo, il giornale francese “News LifeGate”, in un articolo del 22 gennaio

2019, scrive: «”Il tribunale amministrativo di Lione ha revocato l’autorizzazione concessa

al Roundup Pro 360, a base di glifosato, evocando un “principio di precauzione”. Il

prodotto presenta “rischi ambientali suscettibili di nuocere in modo grave alla salute

umana”. È con questa motivazione che il tribunale amministrativo francese di Lione, il 15

gennaio, ha deciso di annullare l’autorizzazione alla commercializzazione del Roundup

Pro 360, diserbante a base di glifosato prodotto dalla Monsanto (ormai di proprietà della

Bayer). “Errore di valutazione: il glifosato è potenzialmente cancerogeno” I giudici –

“fatto raro” – secondo la stampa transalpina – hanno ritenuto che l’Agenzia nazionale per la

sicurezza alimentare, ambientale e del lavoro (Anses) abbia “commesso un errore di

valutazione in materia di principio di precauzione”. Ci nel marzo del 2017, quando

concesse il proprio via libera all’uso del prodotto. Il tribunale lionese ha, in questo senso,

citato le conclusioni alle quali è giunto il Centro internazionale di ricerca sul cancro (Circ)

dopo aver studiato la questione. Secondo le quali il glifosato dovrebbe “essere considerato

come una sostanza dal potenziale cancerogeno per l’essere umano”»,

– che in ultimo a marzo 2019 è stata emessa la sentenza da un tribunale statunitense che

condanna una casa produttrice di un diserbante (Roundup) a base di Glifosato secondo cui è

causa di un tumore alla pelle.

Preso atto dell’esistenza di un potenziale rischio grave di inquinamento della falda idropotabile

derivante dall’utilizzo di prodotti erbicidi a base di Glifosate;

Ritenuto che la situazione rappresentata faccia emergere da un lato un potenziale rischio di

natura igienico-sanitaria e dall’altro l’esigenza di un intervento straordinario a norma dell’art. 50

comma del D.Lgs. n. 267/2000, finalizzato ad offrire la più ampia tutela alla falda idrica e dunque

alla salute e igiene pubblica;

7/11

Ritenuto necessario attuare a livello locale una nuova e più incisiva strategia di prevenzione del

rischio di inquinamento, in grado di arginare dannosi utilizzi di prodotti potenzialmente pericolosi

per l’ambiente, per il territorio e per la comunità su di esso insediata, anche in applicazione del

principio di precauzione recepito nel diritto dell’Unione Europea;

Considerato altresì che:

– l’articolo 11 della direttiva 2009/128/CE del Par lamento europeo e del Consiglio, del 21

ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo

sostenibile dei pesticidi, ha stabilito che: «Gli Stati membri assicurano che siano adottate

misure appropriate per tutelare l’ambiente acquatico e le fonti di approvvigionamento di

acqua potabile dall’impatto dei pesticidi» auspicando inoltre «La riduzione, per quanto

possibile, o l’eliminazione dell’applicazione dei pesticidi sulle o lungo le strade, le linee

ferroviarie, le superfici molto permeabili o altre infrastrutture in prossimità di acque

superficiali o sotterranee oppure su superfici impermeabilizzate che presentano un rischio

elevato di dilavamento nelle acque superficiali o nei sistemi fognari»;

– tali indicazioni sono state riprese dall’articolo 14 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n.

150, con il quale lo Stato Italiano ha recepito la direttiva;

– verso gli stessi obiettivi di prevenzione e tutela nei confronti di un uso indiscriminato di

pesticidi ed erbicidi convergono la direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, che istituisce

un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, e il regolamento (CE) n.

1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo

all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, ove vengono specificamente definiti “

aree extra agricole” tutti gli ambiti territoriali non destinati a coltivazione, quali le

pertinenze a piazzali ed a tratte ferroviarie, autostazioni, porti, interporti aeroporti, spazi

per la distribuzione di carburanti, viali, bordi stradali, piste ciclabili, alberature stradali ed

autostradali, parchi, giardini, campi sportivi, spazi ludici di pubblica frequentazione,

golene e sponde di fiumi, laghi, corpi idrici in generale, siti produttivi in generale, siti

commerciali e turistico ricettivi, spazi pubblici e privati ad uso pubblico, cimiteri, luoghi

di culto e siti archeologici;

Dato atto che il principio di precauzione è citato nell’articolo 191 del trattato sul funzionamento

dell’Unione europea (UE). Il suo scopo è garantire un alto livello di protezione dell’ambiente

mediante l’attuazione di misure preventive in caso di rischio. Il campo di applicazione del

principio peraltro molto più vasto estendendosi anche alla legislazione europea sugli alimenti,

sulla salute umana, animale e vegetale. Secondo la Commissione europea, il principio di

precauzione può essere invocato quando un fenomeno, un prodotto o un processo può avere

effetti potenzialmente pericolosi, individuati tramite una valutazione scientifica e obiettiva, se

8/11

questa valutazione non consente di determinare il rischio con sufficiente certezza. Tale principio

non subisce alcuna limitazione e tanto meno viene ad essere limitata la sua portata da un principio

confliggente. L’operatività del principio di precauzione non interviene solo nell’ipotesi in cui

ricorra una minaccia di danni “gravi e irreversibili”, essendo sufficiente la semplice situazione di

pericolosità presunta. La Commissione, infatti, ha affermato che “Il fatto di invocare o no il

principio di precauzione è una decisione esercitata in condizioni in cui le informazioni

scientifiche sono insufficienti, non conclusive o incerte e vi sono indicazioni che i possibili effetti

sull’ambiente e sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante possono essere

potenzialmente pericolosi e incompatibili con il livello di protezione prescelto;”

A conferma di ciò nella Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione – COM

(2000) 1 def., si afferma che nell’applicazione del principio di precauzione si debba fare ricorso al

criterio del worst case: “Quando i dati disponibili sono inadeguati o non conclusivi, una strategia

prudente e di precauzione per la protezione dell’ambiente, della salute o della sicurezza potrebbe

essere quella di optare per l’ipotesi più pessimistica”;

Visto il Reg. (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002. Regolamento del Parlamento europeo e del

Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, che istituisce

l’Autorità europea per la sicurezza alimentare fissando procedure nel campo della sicurezza

alimentare, e prevedendo il Principio di Precauzione; quanto segue all’art. 7:

Principio di precauzione.

1. Qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni

disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga

una situazione d’incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate le misure

provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire il livello elevato di tutela della

salute che la Comunità persegue, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una

valutazione più esauriente del rischio.

2. Le misure adottate sulla base del paragrafo 1, sono proporzionate e prevedono le sole

restrizioni al commercio che siano necessarie per raggiungere il livello elevato di tutela

della salute perseguito nella Comunità, tenendo conto della realizzabilità tecnica ed

economica e di altri aspetti, se pertinenti. Tali misure sono riesaminate entro un periodo di

tempo ragionevole a seconda della natura del rischio per la vita o per la salute individuato

e del tipo di informazioni scientifiche necessarie per risolvere la situazione di incertezza

scientifica e per realizzare una valutazione del rischio più esauriente.

Precisato dunque che l’applicazione del principio comunitario di precauzione legittima l’adozione

di misure preventive e di contrasto non solo di pericoli acclarati come gravi e incombenti, ma anche

9/11

di situazioni di pericolosità presunte e che la presunzione di pericolo nella fattispecie sia da riferire

alla potenziale nocività per la salute umana dell’impiego di prodotti contenenti Glifosate;

Considerato che è possibile ottenere il controllo delle malerbe e delle erbe infestanti, sia in aree

agricole che in aree extra-agricole, adottando sistemi e modalità alternative al diserbo chimico,

utilizzando sistemi meccanici di taglio, il pirodiserbo ed il diserbo a vapore che non producono

effetti collaterali e/o rilasciano sostanze indesiderate sia nei terreni che nelle acque;

Preso atto che la IARC ha sottoposto a valutazione di cancerogenicità il principio attivo glifosate

il cui esito ha portato alla classificazione di tale sostanza nel gruppo 2a “probabile cancerogeno

per l’uomo.

Tenuto conto dell’applicabilità in materia del principio di precauzione, codificato dagli artt. 191

par. 2, e 168 del Trattato sul Funzionamento della Unione Europea, nonché della Comunicazione

interpretativa della Commissione Europea del 2 febbraio 2000 sul ricorso al principio di

precauzione e che a tale principio ricorre in premessa anche la citata Direttiva 2009/128/CE,

canone, codificato anche dal D.lgs. 152/2006, art. 301 “Testo unico in materia ambientale”;

Visto il Decreto Ministeriale 26 marzo 2002 di recepimento della direttiva 2001/99/CE della

Commissione del 20 novembre 2001, relativo all’iscrizione di alcune sostanze attive nell’allegato I

del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva glifosate;

Visto in particolare, l’art. 1 del citato Decreto Ministeriale 26 marzo 2002 che indica il 30 giugno

2012 quale scadenza dell’iscrizione della sostanza attiva glifosate nell’allegato I del decreto

legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il Decreto Ministeriale 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/77/UE della

Commissione del 10 novembre 2010, che proroga la scadenza dell’iscrizione in allegato della

sostanza attiva glifosate fino al 31 dicembre 2015;

Visti:

– gli atti d’ufficio;

– l’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli

enti locali”;

Ritenuto che sussistano, pertanto, i presupposti per rinnovare, con la presente ordinanza

contingibile ed urgente, il divieto dell’utilizzo di prodotti erbicidi contenenti il principio attivo del

10/11

Glifosate sull’intero territorio comunale, al fine di superare situazioni di degrado del territorio o di

pregiudizio della vivibilità urbana ovvero di prevenire inconvenienti igienico-sanitari per la

collettività;

ORDINA

a tutti i cittadini il divieto di utilizzo e spandimento dei diserbanti contenenti Glifosate su tutto

il territorio comunale, aree pubbliche e private, aree agricole ed extra agricole;

DISPONE

– è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza; –

– la trasmissione di copia della presente Ordinanza a: ASP di Enna – Dipartimento della

Prevenzione Igiene e Sanità Pubblica;

– Prefettura di Enna;

– Libero Consorzio di Enna

– Stazione dei Carabinieri di Enna

FA RISERVA

di ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari e opportuni alla luce di risultati

dell’attività di monitoraggio sulla qualità delle acque della falda nel territorio comunale,

nonché di valutazioni più approfondite ed esaurienti sul problema rilevato e sui correlati

rischi, d’intesa con le strutture sanitarie preposte.

INFORMA CHE

fatta salva l’eventuale applicazione delle sanzioni stabilite dall’art. 24 del D. Lgs. N.

150/2012, concernente l’attuazione della direttiva 2009/128/CE in materia di pesticidi, che

prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000,00 ad Euro 20.000,00, la

violazione della presente ordinanza sarà punita, ai sensi dell’art. 7- bis del D. Lgs 267/2000

Testo unico degli Enti Locali), con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di

Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00, mediante procedimento ex art. 689/1981 e s.m.i.

AVVISA

che contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione,

ricorso al TAR competente; oppure in via alternativa, ricorso straordinario – D.P.R. 24

novembre 1971, n. 1199 – al Presidente della Repubblica, entro 120 dalla notificazione.

11/11

Il Comando della Polizia Municipale, unitamente agli altri Organi di Polizia, per quanto di

competenza, sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza.

Il Sindaco di Enna

F.to Avv. Maurizio Dipietro