Sono 82 i presepi che andranno in mostra da sabato prossimo presso lo Spazio Enna in piazza Scelfo in occasione della Mostra Presepiale che rimarrà visitabile sino al 7 ottobre. La mostra come sempre è organizzata dall’Associazione Amici del Presepe del presidente Vincenzo Inserra. I presepi provengono da artisti da tutta la Sicilia.

Visite: 30