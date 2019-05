Enna da domani allo Spazio Enna Personale di Pittura dell’artista ennese Lidia Caselli

Personale di pittura dell’artista ennese Lidia Caselli da domani e sino al 12 maggio allo Spazio Enna in piazza Scelfo. Lidia Caselli ha iniziato a dipingere negli anni 60 e ha già esposto in diverse parti della Sicilia nonché in Toscana, a Milano, Piacenza e anche a Parigi in una collettiva. La mostra ripercorre la sua evoluzione artistica dal figurativo all’astratto al connubio tra forme geometriche e natura e il loro equilibrio La mostra verrà presentata dal regista Xibetano Gianluca Sodaro.

