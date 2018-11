Enna Cromosoma Sicilia TeatroFestival la scena contemporanea si racconta Teatro, danza e conversazioni d’autore dal 17 al 21 novembre

Cromosoma Sicilia TeatroFestival

la scena contemporanea si racconta

Teatro, danza e conversazioni d’autore

dal 17 al 21 novembre

Enna

****

Enna, 15 novembre 2018. Cinque giornate tra spettacoli, incontri e laboratori dedicate al teatro e alla scrittura di autori e realtà siciliani. Si racconta così in una grande festa la scena contemporanea del teatro e della letteratura in Sicilia. Parte sabato 17 novembre la prima edizione di “Cromosoma Sicilia TeatroFestival”, manifestazione culturale ideata dalla Compagnia dell’Arpa e dalla Rete Latitudini – rete siciliana di drammaturgia contemporanea – e inserita all’interno della stagione teatrale del Teatro Garibaldi di Enna, con la direzione artistica di Mario Incudine. Tra i promotori del festival, l’ERSU di Enna, l’Università Kore e l’associazione nazionale Critici di Teatro, con il patrocinio del Comune di Enna e dell’assessorato al Turismo della Regione Sicilia.

Ventisette artisti, da Mimmo Cuticchio a Davide Enia, Lina Prosa, Filippo Luna, Rosario Palazzolo, Paride Benassai e Vincenzo Pirrotta, assieme a scrittori che hanno indagato i temi della migrazione e della memoria, tra cui Davide Camarrone e Roberto Alajmo.

Il festival “Cromosoma” che ha il suo quartier generale al Teatro Garibaldi si diffonde in altri quattro luoghi della città: la Galleria Civica – Spazio Per Enna, di piazza Scelfo, il caffè letterario Alkenisa (via Roma, 481) e la Facoltà di Studi Classici Linguistici e della Formazione (Aula Pettinato – Enna Bassa), che ospiteranno le conversazioni d’autore, e ancora l’auditorium dell’Istituto Napoleone Colajanni di Enna Bassa.

Ricco il calendario di eventi. Il via sabato 17 novembre, alle ore 17,30, con l’anteprima di “Didon Now”, testo di Lina Prosa, diretto da Andrea Saitta, con letture di Elisa Di Dio e Giorgio Cannata. A seguire la presentazione dell’ultima raccolta di testi teatrali di Lina Prosa, “Miti senza dèi. Teatro senza dio” (Editoria&Spettacolo) con aperitivo nel foyer del teatro. Conclude la prima giornata, lo spettacolo di danza “I-sola” del collettivo Sicilymade, con coreografie di Simona Miraglia, alle 20,30 (ingresso gratuito).

Attori e scrittori incontreranno il pubblico con conversazioni d’autore per parlare di teatro, letteratura orale, pratiche di scrittura e di teatro. Domenica 18, alle ore 18, alla Galleria Civica – Spazio Per Enna, l’incontro “Parole e naufragi” con Beatrice Monroy, Lina Prosa e Sabrina Petyx; lunedì 19, alle 17, sempre in Galleria, spazio alle riflessioni sul cunto popolare, con la tavola rotonda sulle “Nuove prospettive di cunto” con Gaspare Balsamo, Paride Benassai, Davide Enia, Mario Incudine, Vincenzo Pirrotta e l’incontro con Giovanna Taviani. Mentre alle 20,30, al Teatro Garibaldi, è di scena lo spettacolo “A singolar tenzone” di e con Mimmo Cuticchio.

Chiudono gli incontri d’autore, mercoledì 21, Davide Camarrone con “Tempesta” (Corrimano) e Roberto Alajmo con il suo ultimo libro autobiografico “L’estate del ‘78” (Sellerio) presentato da Mario Incudine e Rosario Palazzolo.

«Cromosoma vuole essere una vetrina della scena contemporanea siciliana indagandone il suo gene, ormai riconosciuto in tutto il mondo – dice Filippa Ilardo, fondatrice della Rete Latitudini e responsabile per la Sicilia dell’Associazione dei critici. Il festival indaga il senso e l’anti-senso del teatro del Sud, interpretando lo spazio insulare siciliano come fonte inesauribile di rappresentazioni. Cromosoma vuole essere l’anatomia di questa isola plurale e della sua estetica divergente. Siamo alla prima edizione ma puntiamo già a diffondere il festival in tutta la Sicilia».

Riunite nel cartellone sono le voci del teatro contemporaneo indipendente, con spettacoli e performance, come “Doppio legame” di Turi Zinna e Maria Piera Regoli per la regia di Federico Magnano San Lio (domenica alle 20,30, alla caffè letterario Alkenisa) e “Letizia Forever” di Rosario Palazzolo con Salvatore Nocera, alle 20,30, alla Galleria Civica. Due ancora le lectio magistralis all’Università Kore: lunedì 19, alle 10,00, con Davide Enia e martedì 20, alle 10 con Mimmo Cuticchio. Mercoledì 21, alle 15, una lezione spettacolo nelle aule universitarie con Melino Imparato per un viaggio nella drammaturgia di Franco Scaldati.

«Ho voluto sostenere questo festival per valorizzare quelle realtà che hanno una presenza attiva e funzionale nel territorio, creando sinergie e collaborazioni che sono elementi imprescindibili di ogni progetto sul teatro e per il teatro -dice Mario Incudine, direttore artistico – Il senso della mia direzione artistica ha avuto fin dall’inizio questa specificità e questo obiettivo: essere una grande casa aperta e accogliente per la mia città e per tutte le realtà che la mantengono viva».

INFORMAZIONI E BIGLIETTI

Tutti gli spettacoli in caffetteria hanno un costo di 7 euro. Ingresso gratuito solo per lo spettacolo “I-sola” di sabato 17 novembre. Lo spettacolo di lunedì 19 “A singolar Tenzone” di Mimmo Cuticchio al Teatro Garibaldi ha un costo che va dai 10 ai 15 euro, mentre l’abbonamento al “Cromosoma festival” in Stagione va dai 25 ai 50.

Per informazioni: 3397116700 – cromosomasiciliafest@gmail.com

Cromosoma Sicilia TeatroFestival

la scena contemporanea si racconta

Sabrina Petyx, Beatrice Monroy e Lina Prosa

tre registe a confronto

La mafia raccontata a teatro da Turi Zinna

Gli appuntamenti di domenica 18 novembre

Enna, 17 novembre 2018. Continuano a Enna gli appuntamenti della prima edizione del “Cromosoma Sicilia TeatroFestival”, manifestazione culturale ideata dalla Compagnia dell’Arpa e dalla Rete Latitudini – rete siciliana di drammaturgia contemporanea – e inserita all’interno della stagione teatrale del Teatro Garibaldi di Enna, con la direzione artistica di Mario Incudine, in programma fino a mercoledì 21 in diversi luoghi della città.

Tra gli artisti protagonisti della seconda giornata di domani, tre registe siciliane, per la prima volta a confronto su scrittura e drammaturgia, e lo spettacolo del regista ennese Salvatore Zinna (fondatore della Compagnia Retablo) che indaga i temi della lotta alla mafia, dopo un’analisi sui documenti del maxiprocesso, tra monologhi e danze.

Tema del festival “Cromosoma” è fare rete tra compagnie di teatro e scrittori della scena contemporanea in Sicilia, per questo la manifestazione è anche occasione per fare il punto sulle realtà siciliane. Alle 10, al Teatro Garibaldi, l’assemblea della rete Latitudini, che comprende oltre quaranta compagnie e teatri di Sicilia per favorirne la crescita, ottimizzando sinergie tra associati e istituzioni culturali. Tra i temi dell’assemblea aperta al pubblico le buone pratiche del fare teatro oggi con proposte dell’amministrazione regionale e un bilancio delle attività teatrali del Teatro Garibaldi per la stagione 2017/2018.

Alle 18, alla Galleria Civica Spazio Per Enna in piazza Scelfo, una conversazione d’autore al femminile per riflettere sulla drammaturgia contemporanea. A confrontarsi nel dibattito “Parole e naufragi” saranno Beatrice Monroy, autrice e insegnante di drammaturgia nella scuola dei mestieri dello spettacolo di Emma Dante al Teatro Biondo, Lina Prosa, autrice della “Trilogia del naufragio” e prima regista italiana rappresentata alla Comédie-Française e Sabrina Petyx, autrice del testo “Lingua di cane”, opera sul senso ancestrale delle migrazioni, e di numerosi spettacoli. Modera l’incontro Simona Scattina dell’Università di Catania, con letture dai testi di Elisa Di Dio.

Alle 20,30, chiude la giornata lo spettacolo di Turi Zinna alla caffetteria Alkenisa (via Roma, 481). Dialoga con l’autore prima dello spettacolo Stefania Rimini dell’Università di Catania. “Doppio legame” di Turi Zinna e Maria Piera Regoli, per la regia di Federico Magnano San Lio, è un j’accuse ricavato dai verbali del celebre maxiprocesso che esplora per contrasto l’indifferenza dello Stato verso ultimi e diseredati.

Protagonista è Enzo Indelicato, ladruncolo palermitano con il sogno dell’onestà, Forrest Gump dei bassifondi coinvolto suo malgrado in storie di sequestri e omicidi da un boss sanguinario e megalomane. La mafia è un blob che insudicia le strade e plagia le coscienze: dopo una sfiancante gavetta, Indelicato, uomo solo in un mondo senza sbirri, prova a sottrarsi al proprio destino urlando il suo tradimento a Cosa Nostra.

In scena una malia da gangster-movie, una mostra delle atrocità che Zinna ritrae magistralmente con lunghe digressioni e movenze disturbanti: violenza e ingenuità si mescolano in un continuum ove convivono senza attriti una disumana bestialità e il candore di facciata di un mediocre esecutore, pesce piccolo privo in apparenza di reale autonomia.

Sul palcoscenico, Zinna guida la danza macabra dell’insignificanza, elogio della sconfitta di chi non riuscirà mai a mondarsi dal peccato originale della povertà. Lo spettacolo di Zinna è vincitore di numerosi premi, tra cui, il Premio Oltreparola (2006) e Premio autori nel cassetto Attori sul Comò (Teatro Lo Spazio di Roma – 2011).

INFORMAZIONI E BIGLIETTI

Lo spettacolo “Doppio Legame” in scena alla caffetteria Alkenisa ha un COSTO DI 7 EURO. A seguire cena sociale in caffetteria.

Per informazioni: 3397116700 – cromosomasiciliafest@gmail.com

Ufficio stampa: 320 0972235

CONVENZIONI

Hotel Bristol Enna: info@hotelbristolenna.com tel. 093524415 convenzione per CromosomaFest (28 euro camera singola) (50 euro camera doppia)

Cene e pranzi sociali: presso la caffetteria della GalleriaCivica-Spe (6 euro).

LABORATORIO DI DRAMMATURGIA CON LINA PROSA

(ULTIMO GIORNO 18 NOVEMBRE)

Ultimo giorno del laboratorio di drammaturgia di Lina Prosa, domenica 18 novembre, dalle 9 alle 13, alla Galleria Civica (piazza Scelfo), aperto ad attori e non al costo di 70 euro (informazioni e iscrizioni al 339.7116700). Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.