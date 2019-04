Enna Confraternita Maria SS Addolorata: al Giornalista Rino Realmuto il Premio Umberto Tornabene

Va al confrate – giornalista Rino Realmuto, vice caposervizio a Rai Sicilia, il premio Umberto Tornabene giunto alla ottava edizione, istituito dalla Confraternita di Maria SS Addolorata per ricordare il suo Rettore più rappresentativo. La motivazione del perchè quest’anno il premio è andato a Rino Realmuto è che come gionalista è sempre molto attento a raccontare la storia di tantissime persone ed anche perchè con particolare attenzione e cura amorevole tratta l’argomento della fede degli ennesi nelle tradizioni ed in particolare nei riti della Settimana Santa.

