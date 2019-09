Enna circa 800 ingressi tra Castello di Lombardia e Torre di Federico nello scorso fine settimana; grande handicap le Chiese chiuse

Circa 700 al Castello di Lombardia tra unici e cumulativi e poco meno di un centinaio alla Torre di Federico. Sono I biglietti staccati nei due siti da giovedì a domenica scorsa. A questi si deve aggiungere il numero degli ennesi che non pagano. Numeri importanti considerando che siamo ormai alla fine del periodo estivo e quindi il flusso dei turisti è diminuito notevolmente. Ma sta anche a significare che se si programma i due più importanti siti turistici della città attraggono turisti. Poi l’offerta ai turisti aumentasse notevolmente come avviene in tutte le città “normali” dove le chiese rimangono aperte tutto diverrebbe più appetibile. E proprio nella risoluzione di questa grave inadempienza di gioca una importante partita tutta politica dell’amministrazione comunale che deve fare sentire per il bene della collettività locale tutto il suo peso istituzionale nei confronti di chi gestisce i luoghi di culto limitandone notevolmente la fruizione turistica.

