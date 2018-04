Enna, chiusura degli uffici comunali il 30 aprile e 24 dicembre

Chiusura uffici comunali nelle giornate del 30 aprile e 24 dicembre 2018.

IL SINDACO

Considerato che è principio di buona amministrazione programmare le chiusure d’ufficio dei

servizi comunali;

Visto il D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni che attribuisce al Sindaco la

competenza in ordine agli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi

pubblici nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al

fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze degli utenti;

Considerato che in alcune giornate dell’anno, in particolare nelle giornate feriali ponte tra due

festività, si riduce notevolmente l’afflusso di pubblico e la richiesta di servizi agli uffici;

Considerata la necessità, nell’ambito della più generale riduzione della spesa pubblica, di

adottare provvedimenti tesi al contenimento dei consumi da perseguirsi in particolare periodi

dell’anno caratterizzati da consistente riduzione dell’accesso ai servizi comunali da parte

dell’utenza, sia alla limitazione, per quanto possibile, dell’accumulo di ferie;

Viste le vigenti norme in materia di Spending review che, tra l’altro, prevedono l’eventualità di

contenimento dei costi dell’Amministrazione pubblica, previo collocamento in congedo ordinario

d’ufficio del personale dipendente in particolari periodi dell’anno;

Rilevato che con la collocazione del personale dipendente in congedo ordinario d’ufficio, viene

garantita una reale e consistente economia per le spese di funzionamento dell’Ente, stante anche

il fatto che nelle giornate considerate negli uffici comunali si verifica una notevole riduzione di

accesso del pubblico e conseguente richiesta di servizi agli uffici;

Considerato che saranno comunque garantiti i seguenti Servizi pubblici essenziali

– Stato civile, esclusivamente per le denunce di morte;

– Servizi Cimiteriali

– Sicurezza pubblica

Considerato, altresì, che dovrà essere garantita l’apertura e chiusura delle ville nonché dei siti

turistici Torre di Federico, Castello di Lombardia e Sacrario dei Caduti;

-Visto il vigente TUEL

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa esposte e che qui si intendono integralmente riportate :

Di stabilire la chiusura degli Uffici Comunali nelle seguenti giornate prefestive dell’anno 2018:

• lunedì 30 aprile

• lunedì 24 dicembre

Dare atto che le suddette giornate saranno computate in conto ferie per tutto il personale

preposto agli uffici comunali interessati dalla chiusura.

Dare atto che saranno garantiti i seguenti Servizi pubblici essenziali

– Stato civile, esclusivamente per le denunce di morte;

– Servizi Cimiteriali

– Sicurezza pubblica

e che, altresì, dovrà essere garantita l’apertura e chiusura delle ville nonché dei siti turistici

Torre di Federico, Castello di Lombardia e Sacrario dei Caduti.

Dare mandato ai Dirigenti competenti di disporre che vengano garantiti i suddetti servizi.

Dare comunicazione della presente alle OO.SS. aziendali.

Di pubblicizzare la presente determinazione sul sito web del Comune ed all’Albo on line anche

attraverso apposito avviso pubblico.

Il Sindaco

F.to Avv. Maurizio A. Dipietro