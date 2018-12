Enna – Centro Anziani Don Leo Vetri: un anno ricco di attività

Con la maxi tombolata che si è tenuta ieri pomeriggio, venerdì 28 Dicembre, si sono concluse le attività relative all’anno 2018 del Centro Anziani Don Leo Vetri di Enna Alta. Più di sessanta i soci presenti ieri, in uno dei classici momenti ludici e di socializzazione del periodo natalizio, ovvero quello della tombola.

Il 2018 è stato un anno intenso di progetti e di attività portate avanti dal centro anziani di via dello Stadio, guidato dal suo presidente Giovanni Tirrito. Numerose, infatti, le attività di socializzazione e culturali promosse durante tutti i dodici mesi dell’anno.

“Si conclude un ottimo anno – le parole del vice presidente del centro anziani Rino Arangio -. Abbiamo promosso numerose attività, un anno iniziato brillantemente e chiuso decorosamente”.

Tra le numerose attività, momenti di socializzazione tra giovani e anziani attraverso il coinvolgimento dei ragazzi del 360 guidati da Don Giuseppe Rugolo, corsi di informatica rivolti alla terza età, seminari e mostre sul mondo dei funghi e dei tartufi. Poi le gite sociali e le varie attività legate alle festività tradizionali.

“Inizieremo il 2019 – dichiara il presidente Giovanni Tirrito – con lo stesso impegno che abbiamo messo fino ad oggi nel rendere sempre più accogliente e dinamico il nostro centro. Riproporremo molte delle attività realizzate quest’anno e ne abbiamo in mente di nuove. Tra le novità che ci saranno nel nuovo anno, la stipula di gemellaggi con altri centri anziani della Sicilia e del resto d’Italia. Il nostro presidente nazionale Roberto Messina – conclude Tirrito – sarà, infine, di nuovo presente ad Enna per illustrare al nostro centro tutte le ultime novità relative alle problematiche degli anziani”.