Enna Arco Storico un successo il CAMPIONATO NAZIONALE LAM “LA DISFIDA DI QUASR YANIY”

CAMPIONATO NAZIONALE LAM

LA DISFIDA DI QUASR YANIY

29 settembre 2019 – Castello di Lombardia – Enna

Un successo per “La Disfida di Quasr Yaniy” giornata medievale con l’obiettivo di far conoscere e tramandare la storia e le tradizioni legate al territorio di Enna con la valorizzazione del Castello di Lombardia fatto costruire sul sito dell’antico maniero sicano dal normanno Ruggero II di Sicilia il cui nome si deve proprio alla presenza della guardia lombarda e dei suoi fanti messi a guardia della fortezza, a cui hanno preso parte oltre 100 tra arcieri medievali e accompagnatori tra questi associazione A.C.S.D. Arcieri Medievali Federico II (Enna), gli Arcieri della Fortezza e Guerreri Ravim (Ravanusa), gli Arcieri Medievali Aesis (Jesi), gli Arcieri di Ventura (Enna), gli Arcieri Escalibur Este (Padova), gli Arcieri della Valle (Montedoro), gli Arcieri di Xibet (Calascibetta), gli Arcieri del Castillo de Terranovas (Gela), gli Arcieri del Circolo Culturale Janus (Capizzi), gli Arcieri di Angelo – Amalac (Montalbano di Elicona), gli Arcieri S. Marco (San Marco d’Alunzio), gli Arcieri del Gruppo Storico Medievale (Enna) gli Arcieri Arco Sublimis (Randazzo), gli Arcieri di Racì (S. Stefano di Camastra), gli Arcieri Clerici Vagantes Urbis Romae (Roma), il Gruppo Arcieri Catanesi (Catania), gli Arcieri del Gruppo Societas Draconistrarum (Erice), gli Arcieri dei Nebrodi (Torrenova).

Un evento, brillantemente organizzato dall’associazione Arcieri Medievali Federico II di Enna di cui è Presidente il Maestro d’Arco Giuseppe Polizzotto, Consigliere l’Arciere Maria Mangione e Segretaria Angela Di Maggio, valido come tappa di Campionato Nazionale LAM 2019 della Lega Arcieri Medievali di Tiro con Arco Storico Medievale e reso più importante dalla presenza del Presidente Nazionale LAM Carlos Alberto Owen accompagnato dal Consigliere Nazionale e Maestro d’Arco Pierluigi Gallo.

Già nella giornata precedente il Maestro d’Arco Giuseppe Polizzotto ha riunito in un conviviale, presso il Ristorante Ariston di Enna, Presidente, Consiglieri, Responsabili di Compagnia, Maestri d’Arco, Arcieri e Accompagnatori dove hanno potuto relazionarsi e nello stesso tempo gustare manicaretti di tipica tradizione siciliana, concludendo la serata con un toccante momento in cui il Presidente Owen si è piacevolmente fatto coinvolgere dal Maestro Andrea Tricoli a divertire tutti i bambini presenti con gioiosi giochi e affascinati racconti. “Ecco -dice il Presidente Owen- questi sono i veri valori su cui fondare i campionati LAM aggregazione, amicizia, rispetto, serenità e tanto divertimento”.

La mattina del torneo gli arcieri sono stati accolti davanti il piazzale del Castello di Lombardia con abbondante colazione con torte, crostate, acqua, caffè, succhi e frutta fresca, tutto offerto dagli Arcieri Medievali Federico II e, dopo che i maestri d’arco hanno effettuato il giro di verifica delle 15 piazzole predisposte all’interno del castello, uno dopo l’altro, hanno chiamato gli arcieri per formare le 8 pattuglie, verificare la loro regolarità (tesserino LAM aggiornato 2019, abbigliamento, arco e frecce) ha preso il via il Torneo.

A conclusione del campionato tutte le pattuglie si sono riunite per il pranzo all’interno del Ristorante Ariston di Enna (un pranzo abbondante composto da primo, secondo, torta, frutta, acqua e vino). Dopo la pausa pranzo si sono svolti gli spareggi e si è dato seguito alle premiazioni. Gli Under 10, Under 14 e Under 17 oltre alla pergamena hanno ricevuto una speciale collana a tema (con una freccia a ciondolo) mentre tutte le altre categorie sono state premiate anch’esse con la pergamena a differenza dei primi classificati che hanno ricevuto in più una rinomata bottiglia di vino siciliano. Omaggiati per la loro presenza anche il Presidente Nazionale Carlos Alberto Owen e il Consigliere Nazionale Pierluigi Gallo con la speciale collana.

Il Maestro Giuseppe Polizzotto prima di concludere l’evento ha ringraziato tutti gli Arcieri e Accompagnatori partecipanti, i Volontari del Soccorso della Misericordie di Enna presenti per l’intera durata dell’evento, l’Amministrazione Comunale di Enna, la Questura di Enna, i Responsabili e il Personale del Castello di Lombardia, la Sovrintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Enna, gli Sponsor,( senza della loro collaborazione , non sarebbe stato facile organizzarla), Anna Maria Frezzi per il coordinamento di tutte le fasi della tappa e gli speciali collaboratori. Ringrazio per la cortese collaborazione il maestro d’arco Andrea Tricoli e il maestro e consigliere Antonino Pisa.

Enna 29 settembre 2019 Il Presidente

A.C.S.D. Arcieri Medievali Federico II Enna

Maestro d’Arco Giuseppe Polizzotto