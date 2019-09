Enna, ALL’OUTLET LA PRESENTAZIONE DEL PERIODICO PERGUSA+

Domani, venerdì 27 settembre, nella sala “Martoglio” del Centro direzionale della Sicilia Outlet Dittaino, alle ore 17, verrà presentato il 10° numero di “Pergusa+”, il periodico dell’Accademia Pergusea che quest’anno festeggia l’XI anniversario della sua ri-fondazione. Alla presentazione, con Nino Gagliano, presidente dell’Accademia, unitamente a Marcella Virardi Tuttobene, presidente del Club per l’Unesco di Enna, organizzatori dell’evento, interverranno Maurizio Oddo, professore ordinario alla facoltà d’ingegneria e architettura dell’Università di Enna “Kore”, prestigiosi dirigenti di Sicilia Outlet Dittaino, i consigli direttivi dell’Accademia Pergusea e del Club Unesco di Enna. Nel corso della serata verranno proiettate slide sulle “Tele della Speranza”, fotografate a cura e spese dell’Outlet.

“Il leitmotiv di quest’ultimo numero della rivista, al decimo di vita editoriale – afferma Nino Gagliano – è l’impegno dell’Accademia a sostenere e promuovere la ricerca sul cancro, progetto avviato dal grande Umberto Veronesi, che tanto ha contribuito con la fondazione ad incrementare la raccolta fondi”.

Il “Trofeo della Speranza”, giunto alla terza edizione, è organizzato dall’Accademia Pergusea e dal Club per l’Unesco di Enna, in collaborazione con i Club Service e le Associazioni aderenti al Comitato Pro Enna.

“Le giornate della ‘Speranza’, curate da Nino Gagliano – ha sottolineato Marcella Tuttobene – hanno un significato particolare. Ne parla la giornalista Tiziana Tavella nel suo articolo a pag. 10 della Rivista dal titolo ‘Accesa la Fiaccola della Speranza’, una fiaccola che nessuno potrà spegnere, e ne facciamo motivo di orgoglio editoriale pubblicando le foto delle 21 tele che sono state presentate da altrettanti artisti per significare lo ‘sperare’, verbo che regge l’infinito futuro”.

I proventi della vendita delle tele andranno a favore dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro.

(Nella foto. La copertina della rivista Pergusa+)

Salvatore Presti