Enna all’Azienda Fratelli Tirrito di Castronovo di Sicilia il Primo Premio del Trinacria d’Oro per il migliore Formaggio Pecorino Dop siciliano

E’ la società agricola dei Fratelli Tirrito di Castronovo di Sicilia ad aggiudicarsi l’edizione 2020 del Trofeo Trinacria d’Oro, concorso per il migliore formaggio Pecorino Dop siciliano che si è svolto sabato 11 e domenica 12 gennaio all’hotel Federico II di Enna ed organizzato dall’Onaf l’Organizzazione nazionale Assaggiatori di Formaggi. Al secondo posto si è piazzata l’azienda Presti Rosario di Santo Stefano di Quisquinia, mentre al terzo posto l’azienda Ferranti, sempre di Santo Stefano di Quisquinia. Il Formaggio Pecorino Dop Siciliano è un prodotto in crescita in termini di produzione attestandosi nel 2019 intorno a 60 tonnellate. Nel corso dell’’evento consegnato al Pastore Ignazio Ciccarello il Gogol “Ambasciatore del sorriso”, mentre alla città di Santo Stefano di Quisquinia rappresentata dal sindaco il Francesco Cacciatore riconoscimento Onaf di Città del Formaggio 2020

