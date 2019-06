Enna al via ieri il Festival della Sostenibilità: il programma della seconda giornata

Inaugurata ieri la prima Festa della Sostenibilità che porterà alla ribalta nazionale Enna sulle tematiche ambientali sino a domenica prossima con il centro storico interessato da svariate iniziative e con stand espositivi. A presentare l’evento sono stati Loredana Cannata, il Sindaco Dott. Maurizio Dipietro e Fernando Bruno (ideatore del Festival)

Oggi la seconda giornata: ecco il programma

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO

Ore 10,30

Presentazione giornata ed eventi con

Loredana Cannata

– 11.00

Gaia Buratti

Dalla finanza alla terra.

Come liberarci, in parte, di un sistema che ci rende schiavi.

Portare con sé fogli e penna per spunti di riflessione attraverso un gioco interattivo di indagine sulle nostre abitudini quotidiane

Intervallo Pranzo e Show Cooking a cura di Veg Sicilia

(pad. Piazza VI dicembre)

15.00

Prof. Emanuele Dimauro

Tossiemia e disintossicazione

16.30

Loredana Cannata con Prof. Emanuele Dimauro

– QUANTUM POWER LIFE. Il tuo potere di creare ciò che sogni.

Progetto in Sicilia “IGEA POLIS” Città della Salute – Un sogno da realizzare

18.00

Dott. Antonio Pimpini

Il principio della proprietà popolare della moneta

come soluzione per l’eliminazione del debito pubblico

19.00

Prof. Paolino Uccello

– Iblei, la grande diversità storica e biologica

–

20.00

Dott. Pino Aprile

– L’Italia è finita.

Il nostro Paese è il laboratorio della civiltà informatica che, con la globalizzazione, distrugge gli stati nazionali ed esalta le identità locali

21:15

Compagnia di canto popolare “I Zitani”

Concerto di musica popolare tradizionale (Castello di Lombardia)

Per tutto il giorno “Buskers Fest”

Visite: 112