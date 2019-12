Enna al via i Mercatini di Natale della Cna

Al via sino a lunedì prossimo i Mercatini di Natale promossi anche quest’anno dalla Cna. Ma in quest’edizione oltre all’interno dello Spazio Enna in piazza Scelfo, vi sarà un mercatino diffuso ovvero tanti operatori commerciali ed artigianali che si trovano all’esterno e non solo lungo la via Roma e zone limitrofe dello Spe e che hanno aderito all’iniziativa riconoscibili con un elemento identificativo e dove in questi giorni di “mercato” ci sarà la possibilità di poter acquistare con prezzi promozionali. Ecco l’elenco di tutti gli operatori all’interno dello SPe che hanno aderito:

1- Medeart Gioielli

2- TAberna

3- Oro bianco di sicilia

4- La Sicilia è filiera agroalimentare

5- Carpolio Olio e conserve

6- Dolci tentazioni di Palermo Carmelo Cassatelle di agira

7- Alleanza Assicurazioni

8- Na Cosa Duci di Rosa Folisi produzione pasticceria e torroni

9- Euroform scuola professionale dei mestieri

10- PICA FOTO fotografo

11- F.lli Vigneri Panettoni

12- Caseificio Raja

13- Il bazar di Sgrifio di Antonio Giunta produzione saponi

14- GFM Bike produzione cicli

15- azienda catalano produzione miele

Immancabile casa di babbo natale con il vero babbo natale Gaetano libertino

trucca bimbi e acconciature a cura dei ragazzi di euroform