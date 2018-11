Enna al via Euroform la scuola professionale dei Mestieri

Euroform la Scuola Professionale dei Mestieri è rivolta ai giovani minori, provenienti dalle scuole medie inferiori o anche dalla dispersione scolastica, i quali hanno la possibilità di seguire gratuitamente i percorsi d’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), introdotti nel 2009 dal Ministero della Pubblica Istruzione con l’Accordo Stato Regioni ed attuati dalle varie regioni. Essi consentono di ottenere, in tre anni, la Qualifica Professionale e, di seguito al quarto anno, il Diploma Tecnico. I titoli sono riconosciuti in quattro lingue e sono validi in ambito comunitario. Il Ministero ha creato 22 figure professionali, di cui Euroform Enna ha selezionato tra queste le seguenti:

Operatore elettronico, Operatore della trasformazione agro alimentare ed Operatore del benessere.

La sede è sita ad Enna bassa in via E.Mattei,16. La scuola è aperta ad attività di conoscenza del territorio della provincia ennese, ed ogni anno organizza delle uscite istituzionali al fine di avere una visione completa del tessuto imprenditoriale locale per fornire agli studenti la piu ampia visione di cio che significa essere imprenditore. Per il seguente anno scolastiche sono state previste una serie di attività anche ti tipo sociale. La prima visita, 24-11-2018, verra fatta nella innovativa Impresa Agroittica di Algozzino Salvatore (EN), che ha ricevuto il prestigioso premio speciale Bandiera Verde 2018 , indetto della CIA nazionale. Si tratta di un impianto di acquacoltura biologica in acque dolci all’avanguardia per l’allevamento di trote, storioni e anguille dalle quali ricavare filetti, marinati, affumicati, caviale, preparati alimentari a base di pesce. Questo modello di diversificazione produttiva biologica va nella direzione della sostenibilità ambientale e della sicurezza alimentare. Brillante idea imprenditoriale per una cultura del mangioare sano e a km zero. Fare conoscere ai ragazzi un’importante realtà nel cuore della sicilia. Ad Accompagnare gli studenti di Euroform Saranno i docenti di scienze integrata Pane Carmelinda Agronomo , Adele Laneri insegnante di storia cittadinanza e costituzione e Palermo Cosimo referente di sede Euroform Enna.

