Enna al Tommy’S Wine Mario Incudine racconta la storia del signor Spitaletto

Sarà Mario Incudine, musicista e direttore del teatro Garibaldi di Enna a raccontare del signor Spitaletto che, chiusa la sua storica fabbrica di caponata, in un non meglio identificato paese della Sicilia, accetta l’offerta, da parte del Comune, di trasformarla in un teatro.

Tornano gli appuntamenti con “A cena con l’autore”, alla Tommy’s Wine Enoteca-Osteria, martedì 23 ottobre alle 20.30.

Di scena il libro del giornalista dell’Ansa, Francesco Terracina “Una vita in scatola” (Il Palindromo editore).

Una storia leggera, come leggera sarà la serata, ironica, delicata, ma che racconta una generazione.

Presente l’autore, che dialoga con Pierelisa Rizzo e Mario Incudine nel corso di una cena a tema, tra caponata e anelletti al forno, il tutto accompagnato dal Perricone di Tasca d’Almerita.

Per info 0935.502937