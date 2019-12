Enna al teatro Garibaldi l’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università Dunarea De Jos

L’ indifferenza ci salverà ?

La buona volontà comunque emerge 2 dic 2019 inaugurazione anno accademico Università Dunarea de jos 2019/2020 Si sceglie il teatro Garibaldi per dare un segno di avvicinamento a questa Città di Enna Alta che lamenta l’assenza di una facoltà nella parte storica.

Al teatro una platea di ragazzi nuovi camici bianchi speranza di una rinascita e riscatto per le nuove realtà universitarie accademiche di Enna e i loro familiari presenti si chiedevano dov’è il Sindaco e l’amministrazione in carica

Diventa veramente difficile spiegare queste assenze se non giustificate con l’assoluta faziosità che emerge e che sicuramente non interessa più nessuno se non agli addetti ai lavori .

Alla gente che opera che investe queste diatribe hanno veramente stancato.

Quando un comune chiede a beneficio della comunità Ennese tutta la collaborazion della struttura Universitaria Ennese celebrando un consiglio comunale per la presenza nel territorio centro Storico di una delle facoltà presenti, poi non coglie occasione per essere presente ed accogliere chi in questo territorio ci crede ed investe ragazzi e famiglie che fanno economia sul nostro territorio, la mancanza assoluta dell’Amministrazione rimarca ancora di più quella forma di provincialismo e campanilismo che frenato il grande volano Università.

Sul progetto non siamo solo noi a crederci ma tante famiglie che investono per il futuro dei loro ragazzi ma guarda caso ci crede anche l’istituzione Regione Sicilia

vedi la presenza dell’Avv. Razza ass. regionale alla sanità

L’On. Di Mauro Roberto vice pres vicario Ars .

Assessore alla Famiglia e alle politiche sociali Scavone dr Antonio

Il Professore Castorina

Il Professore Marcello Marchi

Accademici plurititolati

Della clinica Morgagni G.B Catania.

La presenza della ASP di Enna direttore Dr Iudica e Dr Cassara’

La presenza dell’ On Colaianni .

Ancora una volta il Presidente prof dr Elio Cardinale ha dato un taglio scientifico umano del ruolo e della valenza dello scopo dell’università ad Enna.

Tutto questo non ha riscontro nella visione dell’amministrazione in carica.

Ci chiediamo quale futuro può avere se non quello di ordinaria sopravvivenza se non si colgono i segnali essenziali che la pluralità e il coinvolgimento di tutti è il solo futuro possibile per Enna .

Visite: 56