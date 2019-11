Enna al Teatro Garibaldi la “passerella” della Ginnastica Artistica Siciliana

Per quello che ha dato al movimento nel passato, presente ed anche per quello che darà nel futuro. Sono i motivi per cui il Comitato regionale Sicilia della Federazione Ginnastica Italiana la più antica d’Italia nata ancor prima del Coni, ha scelto Enna per il suo evento regionale dei 150 anni della Fgi svoltosi venerdì scorso 29 novembre al teatro Comunale Garibaldi di Enna. Enna per come è stato ribadito più volte sia dal presidente nazionale Gherardo Tecchi presente all’evento, dal regionale Aurelio Buonfglio, ha dato tanto alla ginnastica grazie all’impegno profuso dalla famiglia Mingrino con il papà Attilio, premiato nell’arco della serata, che ha rivestito diversi incarichi nazionali sino a quello di vice presidente nazionale, e per le manifestazioni internazionali ospitate, la figlia Rossana attuale delegata provinciale e il genero Michele Milano entrambi “ideatori” della società Libertas Consolini che produce un movimento di centinaia e centinaia tra ginnaste e ginnasti. Ed infine per quello che la città di Enna potrebbe rappresentare per la ginnastica siciliana nel prossimo futuro ovvero, come confermato ormai più volte sia dal sindaco Maurizio Dipietro e l’Assessore allo Sport Dante Ferrari entrambi presenti venerdì scorso, ovvero la “capitale” del movimento isolano, con la realizzazione di un impianto esclusivo per la ginnastica. “Per il nostro movimento – ha commentato Buonfiglio – sarebbe il coronamento di un sogno che inseguiamo da anni”. E così sul palco del teatro ennese che ormai è divenuto anche location di svariate iniziative sportive, dopo una coreografia iniziale degli allievi della Libertas Consolini, e l’esecuzione dell’Inno di Mameli da parte degli studenti della scuola Media Mazzini di Valguarnera, la proiezione di un video sui 150 anni della Federazione, del libro della giornalista Ilaria Leccardi, e il ricordo di Bruno Grandi, si è consumata la passerella di tutta la ginnastica siciliana sia del passato che del presente. In momento molto emozionante quando dal presentatore il consigliere regionale Walter Miccichè è stata chiamata a salire sul palco Maria Cocuzza prima siciliana in assoluto del mondo dello sport a partecipare ad una Olimpiade. Ma non meno emozionante anche il momento della consegna della targa ricordo ad Attilio Mingrino. Ecco l’elenco dei premiati

-SOCIETA’ 30 ANNI (ASD Marinella, ASD Gymnasium Capo D’Orlando, ASD Ginnastica Airone, Il Discobolo ASD Sciacca, ASD New Sport))

– DIRIGENTI SOCIETARI ( Alla memoria marco Mannisi e Salvatore Amico S, maria Burzotta, Pietro Civiletti, Angela Sardo, Lucia Decaro, Michelangelo Milano, Giuseppe Cannavò, Paolo Barberi

– TECNICI NAZIONALI( Angela Marchese, Giovanni Nicotra, Antonino Colicchia , Tiziana D’Arrigo ., Epure Galia)

– GINNASTI /E CHE HANNO INDOSSATO LA MAGLIA NAZIONALE ( Piloti Luciana, Martina Terranova Alicata, Sara Ricciardi,Silvia Santuccio, Erika Cutuli, Caterina Vitale

2° Gruppo Premiazioni:

-SOCIETA’ 40 ANNI AFFILIAZIONE ASD Libertas Katana,ASD , Diavoli Rossi-, ASD Bonagia, ASD Cosmos, ASD Hobby Sport, ASD Lib. Athena ,SSD Pol.Trinacria, Cus Catania

– GIUDICI INTERNAZIONALI( Annaloro,Ferrante,Lupo,Torchia)

-DIRIGENTI NAZIONALI( Cocuzza Salvo, Mingrino Attilio, Musso, Franco,Galliani Renato, Bonfiglio Aurelio .

-SOCIETA’ CENTENARIA ASD garibaldi Messina 10/01/1885

– GINNASTE OLIMPIONICHE : Marino, Cocuzza M. , Ferlito.