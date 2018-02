Enna al Teatro Garibaldi “Atlantide”

TEATRO GARIBALDI ENNA

Sull’isola multiculturale di Mvula Sungani

Il coreografo italo-africano porta in scena una performance che è un viaggio fantastico nel mito, che dalla Magna Grecia si tuffa nel Mediterraneo

per raggiungere le spiagge di altri continenti

Atlantide – Teatro Garibaldi Enna, sabato 10 febbraio ore 20.30

La danza internazionale è nuovamente di scena al Teatro Garibaldi di Enna che sabato 10 febbraio alle ore 20.30 per la stagione firmata da Mario Incudine ed organizzata dal Comune in sinergia con l’Università Kore ospita la Mvula Sungani Physical Dance che porta sul palcoscenico ennese una nuova creazione del regista e coreografo italo-africano Mvula Sungani.

Si tratta della performance “Atlantide” in cui l’étoile Emanuela Bianchini e i danzatori solisti della Mvula Sungani Physical Dance saranno i protagonisti di un viaggio fantastico. E’ questo infatti, l’espediente usato per raccontare alcune storie che dall’interno di sé stessi portano verso un’isola immaginaria dove tutte le culture si incontrano. Questo percorso onirico e multietnico parte dalla ricerca della conoscenza di quelle forze che creano le più importanti e suggestive atmosfere musicali, dando vita alla complessa “macchina” di emozioni umane, intesa sia nella sua accezione individuale che collettiva. Un percorso nel mito che dalla Magna Grecia, ovvero il Sud Italia, con i suoi ritmi e le sue tradizioni, si tuffa nel Mediterraneo e raggiunge le spiagge di altri continenti con il Tango, il Flamenco e le danze africane.

“Uomo, conosci te stesso, e conoscerai l’Universo” dicevano gli antichi; e fra l’uomo e i luoghi di origine tutte le storie e le antiche leggende sembrano stabilire legami e analogie indissolubili. Una discesa in sé stessi, quindi, dove i luoghi della mente diventano luoghi reali, fisici, quasi una geografia dell’anima. Questo viaggio, che prende forza e struttura dalla musica colta unita alle musiche popolari, è una ricognizione intorno agli aspetti più intimi ma più veri dei singoli suoni che nascono dalla gente. Così, per esempio, l’impulso amoroso è conosciuto e descritto nel suo aspetto di passione dalle canzoni di origine popolare e così via. In questo spettacolo della Mvula Sungani Physical Dance ogni musica avrà una sua danza, ed ogni danza un suo significato.

Si comunica che lo spettacolo fuori abbonamento “LIBERA NOS DOMINE” con ENZO IACCHETTI è stato ANTICIPATO a mercoledì 14 febbraio.

ATLANTIDE

Mvula Sungani Physical Dance

Regia e coreografia Mvula Sungani

Con Emanuela Binchini ed i solisti della compagnia

Costumi Giuseppe Tramontano

INFORMAZIONI

Teatro Garibaldi Enna Botteghino tel. 093540540 – 40560.

Biglietti: da 23 a 14 euro

IL CARTELLONE 2017/2018 continua con

Mercoledì 14 febbraio 2018 FUORI ABBONAMENTO

LIBERA NOS DOMINE

Con Enzo Iacchetti

Regia Alessandro Tresa

Canzoni di Enzo Jannacci, Francesco Guccini, Giorgio Faletti, Giogio Gaber ed Enzo Iachetti

Scenografia e installazioni virtuali Gaspare De Pascali

Venerdì 23 febbraio 2018

SERGIO CAMMARIERE

Io Tour

Sergio Cammariere piano e voce, Amedeo Ariano batteria, Bruno Marcozzi percussioni, Luca Bulgarelli contrabbasso, Daniele Tittarelli sax

Domenica 25 febbraio 2018 TEATRO RAGAZZI

U PRINCUPUZZU NICU

Liberamente tratto dal racconto di Antoin de Saint-Exupèry

Di e regia Giovanni Calcagno

Con Luca Mauceri, Salvatore Ragusa, Giovanni Calcagno

Scene Salvatore Ragusa e Ignazio Vitali

Musiche Luca Mauceri, Luci Salvo Pappalardo

Domenica 4 marzo 2018

UN AMORE ESEMPLARE

Dal fumetto “Un Amour Exemplaire”

Di Daniel Pennac e Florence Cestac

Adattamento teatrale e regia Clara Bauer e Daniel Pennac

Con Massimiliano Barbini, Florence Cestac, Daniel Pennac, Ludovica Tinghi

Luci e collaborazione artistica Ximo Solano, Musica Alice Pennacchioni

Teatro A.Rendano

Venerdì16 marzo 2018

LA SIGNORA DELLE CAMELIE

Da Alexander Dumas Fils

Adattamento, scene e regia Matteo Tarasco

Con Marianella Bargilli, Ruben Rigillo, Silvia Siravo e con Carlo Greca

Domenica 18 marzo 2018 TEATRO RAGAZZI

IL PRINCIPE E IL POLLO

Favola musicale per bambini di Moni Ovadia

Da un racconto del rabbi Nachman di Bratslav

Regia Alessandro Idonea

Giovedì 29 marzo 2018

SI CHIAMAVA GESU’

Liberamente ispirato da “Gesù figlio dell’uomo” di Gibran Kalin Gibran

Di e Regia Emanuele Puglia

Musiche da “La buona novella” di Fabrizio De Andrè

Arrangiate, rielaborate ed eseguite dal vivo da Gianluca Cucchiara

Con Emanuele Puglia e Carmela Buffa Calleo

Giovedì 5 aprile 2018

AMARA SATIRA OMNIA

Sicily Ballet School

Sabato 7 aprile 2018

OLIVIA SELLERIO

Di Venti Nuova

Olivia Sellerio voce, Giancarlo Bianchetti chitarre, Lino Costa chitarre, Paolo Pellegrino violoncello, Nicola Negrini contrabbasso

Sabato 14 aprile 2018 ENNA X ENNA

SEVENTYNIGHT

Con i gruppi musicali di Enna

Coordina Max Busa

Domenica 15 aprile 2018 TEATRO RAGAZZI

MARY POPPINS

Musical

Regia, scene e luci Giuseppe Spicuglia

Coreografie Valentina Caleca, Carola Pennavaria, Gabriella Rossitto, Emanuela Ucciardo

Costumi Chiara Spicuglia e Maria Amato

Con Chiara Spicuglia, Giuseppe Spicuglia, Elia Sardo, Aurora Miriam Scala, Chiara Vinci, Lorenzo Murru, Costantino Valvo

Lunedì 16 aprile 2018

OCCIDENT EXPRESS

di Stefano Massini

Regia Daniele Lucchetti

Con Ottavia Piccolo e l’Orchestra Multietnica di Arezzo

uno spettacolo a cura di Enrico Fink e Ottavia Piccolo

direzione musicale Enrico Fink, disegno luci Alfredo Piras

Giovedì 19 aprile 2018

LA SCUOLA

di Domenico Starnone

Regia Daniele Lucchetti

Con Silvio Orlando e con Vittoria Belvedere, Vittorio Ciorcalo, Roberto Citran, Roberto Nobile, Antonio Petrocelli, Maria Laura Rondanini

scene Giancarlo Basili, luci Pasquale Mari, costumi Maria Rita Barbera

Venerdì 20 aprile 2018

PIANOFOR(T) EVER

Diego Spitaleri, pianoforte

Domenica 22 aprile 2018

VESTIRE GLI IGNUDI

Di Luigi Pirandello

Regia Gaetano Aronica

Con Andrea Tidona, Gaetano Aronica, Claudia Gusmano

Domenica 6 maggio 2018

PEPPE BARRA

… e Cammina Cammina

Domenica 13 maggio 2018 TEATRO RAGAZZI

NA CONCA CA CUNTA

Racconti liberamente tratti dalle raccolte di Giuseppe Pitrè

Drammaturgia Iridiana Petrone

Con Iridiana Petrone, Sonia Inveninato, Silvia Barbera

Regia Sandro Rossino

Mercoledì 23 maggio 2018 FUORI ABBONAMENTO

LIOLA’

un progetto di Moni Ovadia, Mario Incudine e Sebastiano Lo Monaco

Regia e con Moni Ovadia e Mario Incudine

e con i musicisti Antonio Vasta, Antonio Putzu, Giorgio Rizzo

Teatro Biondo Palermo / Teatro Garibaldi di Enna / Teatro Regina Margherita di Caltanissetta

Domenica 27 maggio 2018 ENNA X ENNA

Prima nazionale

OTELLO

Di William Shakespeare

Regia Giampaolo Romania

Con Franz Cantalupo e Lorenza Denaro

Una Co-produzione Teatro Garibaldi di Enna e Spazio Naselli di Comiso