Enna al Garage Due serate con musica e arte a sostegno del festival su informazione, attualità e diritti umani

Due serate con musica e arte a sostegno del festival su informazione, attualità e diritti umani, 8 documentari in anteprima nazionale e per la prima volta in Sicilia.

A maggio e giugno al Garage!

Calendario e maggiori informazioni sulla rassegna

alla pagina evento

Mondovisioni – I documentari di Internazionale a Enna

Programma sound di 12 e 13 aprile

> venerdì 12 aprile – dalle 19 alle 23

Sound: Salvo Leonardo & Michele Di Leonardo MiDiLe

Tilt Brush – VR / Postazione interattiva

a cura di Nemesis Computer

> sabato 13 aprile – dalle 19 alle 23

Sound: LuKa BarbusKa Dj Baux

Live: Sergio Beercock (20:30)

Nello spazio

Corner Support MONDOVISIONI con video, approfondimenti e info su abbonamenti e donazioni

Proiezioni, opere e interventi di

Irene Vitale

GER-MANO

Giuliana Baldi

and more…

contatti:

fb: garageartsplatform

instagram: garage.enna

garage.enna@gmail.com / 331 8595406 (Pier)

Il Garage è in via Leonardo da Vinci 2 a Enna Bassa, entrata dalla discesa tra La Veranda e negozio Jessica.

Ingresso con tessera soci (5€) valida per 12 mesi e per tutti gli appuntamenti.

immagine: Irene Vitale, mask inspired by Willem de Kooning

#mondovisioni #support #sound #art