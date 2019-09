Enna agli ultimi posti per eventi culturali e sportività? La giunta Dipietro: “Dati irrealistici, cartelloni e investimenti li smentiscono”

Enna fanalino di coda? La giunta Dipietro non ci sta e parte al contrattacco.

Dopo il secondo titolone sulla stampa nazionale in cui il nome di Enna (l’intera provincia e non il singolo comune, per la precisione) viene alla ribalta per l’ultimo posto in classifica (qualche settimana fa sull’organizzazione dei eventi culturali, nei giorni scorsi per indice di sportività), il primo cittadino e i suoi assessori parlano di “danno d’immagine” per la città e annunciano azioni politiche.

Tra queste, una richiesta di chiarimento sui dati raccolti dalla redazione giornalistica nazionale (“Non abbiamo ben capito da quale fonte arrivano le classifiche redatte – spiegano all’unisono primo cittadino e assessori – e abbiamo già contattato la redazione per richiedere ampie delucidazioni”).

L’assessore agli Eventi, Francesco Colianni, ha poi reso noto di aver programmato un vertice con i rappresentanti delle amministrazioni comunali dei venti comuni della provincia ennese per fare assieme il punto della situazione sull’organizzazione delle manifestazioni culturali e stilare assieme un documento di replica agli articoli che sbattono Enna agli ultimi posti delle graduatorie nazionali.

“Quelle che abbiamo letto di recente sono delle classifiche assolutamente non giustificate – è il commento del sindaco Dipietro stamane in conferenza stampa – ci è stato detto che si tratta di dati che non riguardano Enna nello specifico, ma l’intera provincia. Le mie perplessità però permangono”.

Dipietro parla di dati oggettivi incontestabili, di “investimenti sul piano culturale, turistico e sugli impianti sportivi” che stanno davanti agli occhi di tutti: “Di certo, non resteremo a lagnarci, ma andiamo avanti sulla strada del rilancio della nostra città partita quattro anni fa. Tanto si deve all’azione di comitati di quartiere, confraternite e varie associazioni che stanno dimostrando una partecipazione civica super attiva”.

Per Colianni, si tratta di elenchi stilati da “certa stampa prezzolata” e che non hanno alcun riferimento con i dati reali. “Il nostro comune, a differenza di quanto avviene in provincia – spiega – è fortunato perché ha la possibilità di investire in cultura, sport e turismo e lo sta facendo. Le amministrazioni in difficoltà con il bilancio o in dissesto non possono permetterselo purtroppo”.

L’assessore precisa anche di aver già chiesto spiegazioni alla redazione chiamata in causa che ha riferito che i parametri della classifica sul numero di eventi organizzati si basano sui dati della Siae. “Già questo è un errore – commenta Colianni – il Comune infatti non paga la Siae per tutte le manifestazioni da questo promosse e patrocinate, ma spesso delega associazioni e comitati che organizzano con il sostegno della nostra amministrazione”.

“Sinceramente non mi sento sconfortato – aggiunge – politici e amministratori dell’Isola spesso mi contattano per manifestarmi il loro stupore per la nostra città, in continuo fermento culturale e artistico. A Enna c’è grande vitalità e tanti cantieri attivi. Si susseguono eventi su eventi. Per le progettualità ad ampio respiro, entro gennaio verrà reso fruibile il castello di Lombardia e la stradina di collegamento alla Rocca di Cerere grazie a un finanziamento di 175 mila euro. Presto partiranno i lavori per il museo multimediale del mito di Kore ai Capannicoli usufruendo di altri 300 mila euro”.

Di “dati non oggettivi” parla anche l’assessore Dante Ferrari, con delega allo Sport e ai Lavori pubblici. “Sta per essere ultimata la riqualificazione del campo sportivo di Perugia – illustra – lo stadio Gaeta è tornato a vivere grazie alla collaborazione con le realtà del territorio, le piscine coperte ed esterne sono rimaste fruibili e quasi tutte le palestre delle scuole comunali sono state restituite agli istituti scolastici. Resta solo la palestra della scuola primaria Santa Chiara da sistemare, ma i lavori partiranno al più presto”.