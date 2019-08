Enna a Ferragosto aperti ai visitatori Castello di Lombardia, Torre di Federico, Duomo e Museo Varisano

Castello, Torre di Federico, Museo regionale Varisano aperti, ci si augura, oltre che il Duomo, anche qualche altra chiesa. Questa la situazione che si troveranno davanti oggi i turisti che arriveranno a Enna per una gita alternativa al mare. Quindi come conferma l’assessore ai Beni Culturali Francesco Colianni i due monumenti principali rimarranno aperti.Per cetti versi si è iniziato già il 14 visto che la torre di Federico nella serata del 14 ha ospitato il primo appuntamento della Rassegna Jazz itinerante predisposta dall’amministrazione comunale. Purtroppo malgrado sia molto gettonato dai turisti non lo sarà il sacrario dei caduti nella chiesa di Santa Chiara in piazza Colajanni perché interessato a lavori di manutenzione. Aperto sino alle 19 anche il Museo Archeologico Varisano in piazza Mazzini. Data per scontata l’apertura del Duomo ci si augura che anche altre chiese lo siano. E la stessa cosa vale anche per alcuni pubblici esercizi come Bar visto che in giornate particolari come queste per i turisti soprattutto nelle ore pomeridiane prendere un caffè diventa una impresa.

