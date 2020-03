Emergenza Coronavirus, psicologia: dalla Sicilia arrivano i podcast per allenare la mente a superare lo stress della quarantena

Giovambattista Presti, psicologo e psicoterapeuta catanese, docente di psicologia generale all’Università di Enna “Kore”, nonché vice presidente di IESCUM – Istituto Europeo per lo Studio del Comportamento Umano, collaborando con un gruppo di psicoterapeuti, ricercatori universitari e docenti, ha ideato un servizio di podcast per allenare la mente e renderla più flessibile ai cambiamenti repentini dovuti allo straordinario periodo che stiamo vivendo, quello della forzata permanenza in casa, dovuta all’emergenza Coronavirus. ​

Seguendo su Spotify o su iTunes la playlist dal titolo “Radiocoronavir”, oppure sulla piattaforma Anchor.fm l’account “nanni5” è possibile ascoltare i file audio ed esercitarsi per vivere questo difficile momento di emergenza in modo costruttivo per se stessi e per gli altri.​

L’ascolto dei podcast è totalmente gratuito. I file audio sono suddivisi in puntate, da poter ascoltare singolarmente, una dopo l’altra, e contengono esercizi e proposte di meditazione, volti a orientare la nostra mente a vivere pienamente e in senso valoriale l’emergenza Covid.​

“La mia idea – ha spiegato Presti – si basa sull’approccio psicologico di tipo cognitivo-comportamentale denominato ACT (Acceptance and Commitment Therapy). L’iniziativa è nata per aiutare tutti coloro che al momento sono costretti a stare in casa, per l’avanzare del virus, a sviluppare la flessibilità psicologica, ovvero la capacità di assorbire le reazioni emotive e cognitive negative che derivano dai cambiamenti repentini”. ​

“Basandosi su tale approccio – prosegue Presti – questo strumento si rivela utile per allenarci a vivere al meglio e dare senso anche alla vita in casa, ma soprattutto per promuovere comportamenti prosociali. Detto in altre parole, i podcast mirano ad aiutare le persone a rimanere in casa e spezzare così la catena che porta alla diffusione del virus”.​

Insomma, spiega Presti, “cambiare è difficile ma la scienza ci dice che è possibile farlo seguendo alcuni approcci”. Grazie all’ACT, terapia cognitivo-comportamentale di terza generazione, basata su evidenze scientifiche e su studi ventennali, e attraverso lo strumento dei podcast, si è provato ad aiutare le persone a sviluppare la flessibilità psicologia, in modo da vivere questa situazione di emergenza in modo utile per se stessi e per agli altri.

“L’effetto – conclude Presti – si vedrà a lungo termine e per vederlo bisogna esercitare la mente a guardare lontano”.​