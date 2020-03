Emergenza Coronavirus; Ennaora; deceduta una donna di Calascibetta

Calascibetta. Il Coronavirus ha fatto una nuova vittima in provincia di Enna, una donna ottantenne di Calascibetta. Ricoverata da qualche giorno all’ospedale Umberto I, purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare. Il progredire di un male a cui la scienza non ha ancora trovato una cura, ha reso vani tutti i tentativi dei medici di salvarle la vita. Il decesso è stato dichiarato questa notte, intorno alle 3.

Sale così a dodici il numero di persone che in provincia di Enna di persone hanno perso la vita e sono risultate positive al Coronavirus (la cui positività è stata conclamata o riscontrata post-mortem). Le altre città che hanno già dovuto fare i conti con decessi dovuti all’epidemia di Covid-19, nell’Ennese, sono Enna, Leonforte, Agira, Assoro e Pietraperzia.

“Ho già parlato con la famiglia e desidero ribadire per tutti loro un abbraccio affettuoso e la vicinanza, mia personale e di tutta la comunità di Calascibetta”, ha dichiarato il sindaco di Calascibetta Piero Capizzi.