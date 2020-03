Emergenza Coronavirus: Centro Studi Martha Harris; Psicologi dell’età evolutiva a servizio di genitori, bambini ed adolescenti

A disposizione di genitori, bambini ed adolescenti per un servizio di consulenza telefonica. E’ quello che fanno le psicologhe e psicoterapeute dell’età evolutiva appartenenti al Centro Studi Martha Harris di Palermo. Il servizio esteso in tutta la Sicilia sarà attivo sino a quando saranno in vigore le restrizioni messe in atto per contrastare il diffondersi dell’epidemia del Covd – 19. Per la provincia di Enna rivolgersi a Lara Di Venti con numero di telefono che trovate sulla locandina come per tutti gli altri referenti in tutte le province siciliane.

