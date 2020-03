Emergenza Coronavirus: a Enna “Tommaso”, il cinese titolare della Grande Muraglia dona mascherine a chi ne ha bisogno

“Buongiorno cari clienti vi vogliamo informare che nel nostro piccolo per quello che possiamo, vogliamo dare un aiuto alla popolazione ennese”. Lo scrive su un post nella pagina sociale della sua attività “Tommaso” il titolare cinese della “Grande Muraglia” negozio di articoli di vario genere del suo paese di origine.

“Con molta difficoltà siamo riusciti ad acquistare delle mascherine che vogliamo DONARE a chi ne ha bisogno. Per chi vuole può recarsi in via Puglia 2 o potete contattare il numero 3391931919.Tommaso

AMORE, RISPETTO E SOLIDARIETÀ è quello che ci salverà”.

Visite: 625