Elezioni Politiche, Lillo Colaleo di Liberi e Uguali il primo ennese candidato alla Camera nel Collegio Uninominale della provincia di Enna

Arriva la prima candidatura per un ennese, o meglio dire di un residente della città di Enna nei collegi uninominali per la Camera dei Deputati. E si tratta di una candidatura fresche di quelle che fanno ben sperare che i giovani possono ancora credere ed impegnarsi attivamente nella Politica. E’ quella del ventiseienne Lillo Colaleo laureando in Giurisprudenza, candidato nelle fila di Liberi e Uguali. La candidatura è stata ufficializzata stamattina, domenica 28 gennaio a Palermo nella cerimonia di presentazione dei candidati di Liberi e Uguali in Sicilia alla presenza del Leader Pietro Grasso.

