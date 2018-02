Elezioni Politiche: inaugurato Comitato Elettorale di Lillo Colaleo (Liberi e Uguali)

INAUGURATO IL COMITATO ELETTORALE DI LILLO COLALEO

ENNA –Tanta gente e non solo giovani all’inaugurazione venerdì 2 febbraio del Comitato Elettorale di Lillo Colaleo, giovane ennese candidato alla Camera dei Deputati nella Lista Liberi e Uguali nel collegio uninominale di Enna, il cui leader è l’ex presidente del Senato ed ex magistrato Pietro Grasso. Una candidatura quella del ventiseienne di Lillo Colaleo che sta facendo “risvegliare”, l’orgoglio di tante personalità della Sinistra Ennese presenti alla cerimonia inaugurale. Presente anche il sindaco di Agira Maria Greco già deputato nazionale e che nei mesi scorsi è passata dal Pd al nuovo soggetto politico e il candidato sempre alla Camera con il proporzionale Angelo Castrogiovanni. Da oggi sabato 3 febbraio inizia di fatto l’attività politica tra la gente. Nel pomeriggio sarà allestito un Gazebo in piazza Vittorio Emanuele con la presenza di Lillo Colaleo e in particolare di tanti giovani che lo accompagneranno in questa avventura mentre domani mattina 4 febbraio previsto un volantinaggio a Piazza Armerina al mercato settimana (anticipato proprio a domani mattina per il Carnevale) e nel pomeriggio invece incontro con tanti sostenitori in un locale a Calascibetta.