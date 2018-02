Elezioni Politiche FABIO VENEZIA INCONTRA DOMANI NISSORIA E GIOVEDI’ NICOSIA; attivato anche il Sito Internet

FABIO VENEZIA INCONTRA DOMANI NISSORIA E GIOVEDI’ NICOSIA

Il candidato del collegio uninominale di Enna: “Parliamo al cuore della gente senza proclami né promesse, ma per rappresentare il nostro territorio”

Continua a scorrere senza sosta, il calendario dell’agenda degli incontri di Fabio Venezia con i cittadini, gli elettori, gli amici e i sostenitori della provincia ennese.

Dopo la grande accoglienza e il vasto sostegno riscontrato domenica scorsa anche a Cerami e Assoro, il candidato alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Enna e dei Nebrodi alle elezioni del 4 marzo, domani, 14 febbraio alle ore 17.30, sarà alla biblioteca comunale di Nissoria, per poi proseguire giovedì 15, alle ore 18.00 al cinema Cannata, per incontrare i cittadini di Nicosia.

“Siamo grati e commossi della grande mobilitazione e del sincero affetto che ogni giorno, comune per comune, riscontriamo nei cittadini – dichiara Fabio Venezia – , in un momento in cui c’è tanta amarezza e delusione nei confronti della politica. Per questo, cerchiamo di parlare al cuore della gente senza proclami né promesse, ma per rappresentare il nostro territorio con impegno e onestà”.

E’ ON LINE IL SITO DEL CANDIDATO ALLA CAMERA DEI DEPUTATI WWW.FABIOVENEZIA.EU

Biografia, attività politica e amministrativa, community, news ed eventi per gli internauti che vogliono rimanere in contatto e costantemente aggiornati

Fabio Venezia viaggia anche sul web, tra il serrato ciclo di incontri tra sostenitori, amici, elettori, simpatizzanti, giovani e non del collegio uninominale di Enna e dei Nebrodi, nel suo percorso verso le elezioni politiche del 4 marzo prossimo.

È on line www.fabiovenezia.eu, il sito al passo con i tempi e con la moderna tecnologia, che il giovane candidato alla Camera dei Deputati mette a disposizione di tutti quanti, vicini e lontani, vogliano raggiungerlo in modo semplice, diretto e immediato, con la possibilità di poter conoscere la propria attività politica e amministrativa e sostenere e partecipare attivamente alla propria campagna elettorale.

Con una veste grafica fresca, colorata, ricca di immagini, video e contenuti in costante aggiornamento, che spaziano da un breve excursus biografico e professionale, all’impegno profuso in questi cinque anni come sindaco di Troina sul fronte della legalità, del territorio e dell’ambiente, dello sviluppo economico e a fianco dei più deboli, il sito offre agli internauti un agevole strumento di consultazione e informazione e di contatto interattivo, con apposite sezioni dedicate anche agli appelli alla candidatura, alla rassegna stampa, alle news, agli eventi elettorali e alla folta community “Amici di Fabio Venezia”, che sui social annovera già ben oltre 2 mila simpatizzanti.

A disposizione dei naviganti anche il materiale elettorale da poter scaricare e stampare, modalità di preferenza e indicazioni dei 34 Comuni della Circoscrizione Sicilia 2 Orientale chiamati al voto, possibilità di contribuire al sostegno della campagna elettorale e di parteciparvi attivamente, attraverso la proposta, discussione e condivisione di idee e progetti, da segnalare alla segreteria politica di Fabio Venezia, sita in via Angelo Majorana 38 a Troina, contattabile telefonicamente al + (39) 350 0050671 o, per email, tramite segreteria@fabiovenezia.eu.