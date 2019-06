Elezioni Europee il Pd ennese “Un Risultato che ci fa ben sperare per una ripartenza”

I segretari di Circolo del Partito Democratico della Provincia di Enna, analizzando la

situazione politica attuale hanno sottoscritto il seguente documento.

Le ultime elezioni Europee del 26 maggio 2019 ci consegnano un risultato che ci fa ben

sperare per una ripartenza e per la costruzione di un’alternativa ad un governo nazionale

il cui asse è sempre più spostato verso destra.

In Sicilia e nella nostra provincia si è assistito, come in tutto il resto del Paese, ad uno

spostamento di voti dal Movimento 5 stelle e da Forza Italia verso la Lega di Salvini.

Rispetto alle elezioni politiche del 2018 il Partito Democratico, seppur lacerato dalla fase

congressuale, ancora non del tutto definita, è riuscito a recuperare terreno e a rilanciarsi

come unica forza radicata nel territorio e capace di costruire un’alternativa di governo.

In Provincia il Movimento 5 stelle subisce una brusca marcia indietro con un – 10,36% che

nel capoluogo diventa – 18,52% a vantaggio della Lega che fa un balzo in avanti del 14%

circa.

Il Partito Democratico, con un incremento del 3,29% in ambito provinciale e con un + 11%

nel capoluogo, diventa il secondo partito a discapito di Forza Italia, in calo del 3%.

Un ringraziamento doveroso va a tutti i candidati che si sono impegnati in una campagna

elettorale difficilissima volta a contrastare il vento populista ed antieuropeista che per

fortuna non è riuscito ad avere il sopravvento rispetto all’Europa dei popoli e della

solidarietà.

Un grazie va anche agli elettori, ai militanti e al gruppo dirigente che con il loro voto e il

loro impegno hanno contribuito all’elezione al Parlamento europeo di Pietro Bartolo e

Caterina Chinnici. A loro va tutto il nostro augurio di un buon lavoro per il compito

gravoso ed impegnativo che li attende.

Il responso delle urne ci spinge con ancora più forza a chiedere al neosegretario nazionale

Zingaretti di affrontare la questione organizzativa del Partito in Sicilia, definendo

rapidamente la fase congressuale, sospesa per concentrarsi sulla competizione elettorale

europea.

Dotare i territori degli organismi dirigenti legittimati dal congresso, capaci di ridare nuovo

slancio e spinta propulsiva, diventa fondamentale per ritornare ad essere quella forza

politica a cui i cittadini riconoscono capacità, competenze e a cui guardano con molto

interesse.

C’è bisogno di politica in questo territorio; c’è bisogno di chi si occupa della viabilità, delle

scuole, del lavoro e del mondo produttivo, dei giovani, dell’agricoltura, del turismo e dei

beni monumentali.

Per questo e per tanto altro il Partito Democratico si propone come forza di governo di

questo territorio e spinge affinché il Libero consorzio comunale di Enna, già ex Provincia

regionale, venga dotato degli organi di governo, Presidente e consiglio, democraticamente

eletti, ponendo fine ad oltre 7 anni di commissariamento.

CIRCOLO SEGRETARIO CIRCOLO SEGRETARIO

Aidone Lombardo Carmelo

Enna Guarasci Emanuela

Agira Caramanna Giuseppe

Gagliano C.To Battiato Vincenzo

Assoro Giangrasso Nicola

Leonforte Vanadia Antonio

Assoro – S. Giorgio Banno’ Francesco

Nicosia Catania Antonello

Barrafranca Barresi Glenda

Nicosia – Villadoro Scavuzzo Domenico

Calascibetta Fontanazza Paola

Nissoria Manno Rosalia

Catenanuova Gagliano Gaetano

Regalbuto Roccella Salvo

Centuripe Biondi Nino

Sperlinga Castiglia Salvatore

Cerami Cavaleri Santo

Troina Leanza Salvatore

Enna Di Gangi Vittorio

Villarosa Rape’ Katia

Enna Savarese Gigi

