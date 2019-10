“ECONOMY QUIZ SHOW 2019”, NUOVO EVENTO A CURA DI ALTROCONSUMO

28 ottobre 2019

Educare i consumatori alla conoscenza di base sulla gestione e la programmazione delle risorse finanziarie personali e familiari.

Questo l’obiettivo dell’evento “Economy Quiz Show 2019” a cura di Altroconsumo, tra le maggiori e più autorevoli associazioni a tutela dei consumatori in Italia, che si terrà lunedì 28 ottobre a Palermo, presso la sede dell’ex Noviziato dei Crociferi in via Torremuzza 21 a partire dalle 17: 30.

L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, si inserisce nell’ambito del “Mese dell’Educazione Finanziaria” (#OttobreEdufin) promosso, in tutta Italia, dal Comitato per la Programmazione e il Coordinamento delle attività di Educazione del Ministero del Tesoro.

L’incontro, moderato dalla giornalista Marianna La Barbera , vedrà la partecipazione e gli interventi di Fabio Mazzola e Fabio Lo Verde, rispettivamente pro rettore e docente dell’Università degli Studi di Palermo; della responsabile delle relazioni esterne di Altroconsumo Silvia Castronovi e di Riccardo Di Grusa , rappresentante dell’associazione in Sicilia.

Prevista inoltre la presenza del sindaco Leoluca Orlando: l’evento, che prevede un ingresso libero ed è rivolto a tutti, ha ricevuto il patrocinio del Comune e dell’Università degli Studi di Palermo.

Per veicolare al meglio i contenuti e le finalità educative dell’iniziativa – totalmente gratuita e priva di finalità commerciali – è stato scelto il linguaggio teatrale: la peculiarità dell’evento, infatti, è rappresentata da uno spettacolo interattivo della Compagnia Readarto che orienta il pubblico a riflettere su tematiche quali lo shopping compulsivo, gli stili di consumo, il “voto con il portafoglio”, la sostenibilità e il paradosso della felicità, affrontate con ironia e divertimento.

Il dibattito tra gli esperti sarà incentrato soprattutto sulle conseguenze dell’economia nella quotidianità e sulle scelte che ciascuno compie, più o meno consapevolmente: al centro dell’attenzione, il ruolo fondamentale della legalità economica e della sostenibilità dei modelli di sviluppo.