E’ arrivata a Enna la Camminatrice Vienna Cammarota “Voglio raccontare la Sicilia come fece Goethe”

E’ arrivata ieri pomeriggio 30 maggio a Enna la camminatrice sessantottenne Vienna Cammarota, che dallo scorso 28 aprile è in Sicilia per ripercorrere a piedi lo stesso viaggio che fece nell’isola, circa 730 chilometri, lo scrittore tedesco Wolfang Goethe. Il suo cammino siciliano si concluderà il 14 giugno a Messina dove sarà ricevuta dal sindaco della città dello stretto. Ieri Vienna proveniente da Caltanissetta è stata “prelevata” da diversi amici ennesi tra cui gli ambientalisti Giuseppe Amato e il presidente del Circolo degli Erei Franz Scavuzzo ed altri ancora all’altezza di Portella dei Monaci. Dopodichè tutti insieme sono arrivati nel capoluogo al teatro Garibaldi dove ad attenderla c’erano altre persone e l’assessore al Turismo Francesco Colianni. Il pomeriggio è continuato con una visita alla sede del Geoparck Rocca di Cerere. Oggi 31 maggio Vienna che è anche rappresentante dell’Associazione Italiana Guide Ambientali sarà accompagnata alla scoperta della riserva naturale orientata di Montesambughetti Campanito in territorio di Nicosia. Il 2 giugno riprenderà il suo cammino per la Sicilia. Il viaggio continuerà con Calascibetta, Leonforte, Nissoria, Catenanuova, Catania, Aci Castello, Nicolosi, Sant’Alfio, Mascali, Calatabiano, Taormina, Letoianni, Roccalumera, Nizza Sicilia, Itala, Messina. “Non pensavo mai di che in Sicilia ci fossero tutte queste salite e discese – ci dice scherzando – in questo viaggio che sto facendo confermo che quello che diceva Goethe è assolutamente vero – commenta – la Sicilia è la chiave di tutto. Goethe ha raccontato molto della Sicilia, della sua terra usi e costumi. Ed quello che dovremmo fare noi camminatori, viaggiatori, guide quando andiamo in un posto. Quello che mi sta colpendo in modo particolare ad esempio questo contrasto di colori nel paesaggio una sensazione unica. Un’altra cosa importante che sto appezzando in questo viaggio l’ospitalità dei siciliani. Io mi muovo senza nessun supporto tecnologico e quindi per trovare la strada utilizzo il metodo più antico ma nello stesso tempo più efficace domandare alla gente e questa è sempre molto cordiale e gentile ed ospitale. La mia tabella di marcia non è fatta di chilometri ma di obiettivi. E quindi ogni giorno che inizio una tappa mi pongo un obiettivo da raggiungere.

