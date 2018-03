Domenica prossima all’Oasi del Simeto la Festa della Primavera

Domenica 25 Marzo presso il Centro Polifunzionale Torre Allegra – Oasi del Simeto R.N.O (CT), avrà luogo il ricco Evento gratuito “Festa di Primavera 2018” organizzato dall’Associazione “Salviamo i Boschi” Onlus, Orione, CAI di Acireale, WWF Nord Orientale Sicilia, Oasi della Crescita, Etna e Dintorni e Fondazione Fiumara d’Arte A. Presti, in collaborazione con la Città Metropolitana di Catania . Un pot-pourri di svariate iniziative si avvicenderanno nella mezza giornata in questione con spettacoli musicali, salutari passeggiate in Natura, mostre e proiezioni a sfondo ambientalistico, con la partecipazione di adulti e bambini. All’interno dell’area di parcheggio di Torre Allegra alle ore 9:30 inizierà l’Evento con il raduno dei partecipanti i quali con rami di palme e di ulivi in occasione della Domenica delle Palme, si muoverà portandosi fino al Centro Polifunzionale Torre Allegra, polo di attrazione per studiosi e appassionati di Natura . Ad accogliere il gruppo dei partecipanti con i saluti e i ringraziamenti ci sarà la Dott.ssa Maria Antonietta Maiuri che presenterà l’evento. Daranno il loro benvenuto anche l’Oasi del Simeto, il Dott. Giovanni Musumeci (Ass. Salviamo i Boschi), la Dott.ssa Giusy Pedalino (Ass.Orione), il CAI di Acireale, L’Oasi della Crescita, il WWF Sicilia Nord Orientale e il Dott. Antonio Presti Fondazione Fiumara d’Arte. A seguire visita della “Mostra itinerante di Erbario piante selvatiche Siculo-Etnee” illustrata dalla botanica Dott.ssa Elisa Coppola (Ass. Salviamo i Boschi ed Ass. Etna e Dintorni). Il Dr. Giuseppe Receputo Fondatore di Salviamo i Boschi e presidente del CAI di Acireale introdurrà un video realizzato insieme al WWF ( S. Quattrocchi A, Guarrera ) dal titolo “ I roghi dell’estate 2017”. L’Ass. “Salviamo i Boschi” visitabile sul web, ad oggi a più di 35000 menbri su F.B. è sensibile alle varie tematiche ambientali: i boschi con la loro biodiversità , la prevenzione degli incendi boschivi ed all’inquinamento ambientale che è la causa del cambiamento climatico in atto. Ad allietare gli animi dei partecipanti seguirà il “Concerto di Musiche e Poesie” che vedono protagonisti il medico cantautore Dr. Giosuele Sciacca e Daniela Sciacca e gli artisti Dr. Franco Pulvirenti e Roberto Pulvirenti. Alle ore 11:15 la Dott.ssa G. Pedalino guiderà il gruppo per far conoscere le peculiarità naturalistiche del Sito, mentre la Dott.ssa E. Coppola presenterà alcune specie selvatiche commestibili (vedi Fitoalimurgia) ed officinali (vedi Fitoterapia). Alle ore 12:00 “Caccia al Tesoro” per i ragazzi a cura della dott.ssa G. Pedalino. La chiusura dell’Evento è prevista per le ore 13:30 con la condivisione del pranzo a sacco. La giornata proposta “Festa di Primavera” in compartecipazione con le Associazioni succitate, infine, vuole lanciare un messaggio di sensibilizzazione per l’Amministrazione comunale e le Istituzioni competenti per rendere più vivibile la Città di Catania, ripristinando il verde pubblico ed urbano esistente progettando e mettendo in atto ulteriori aree verdi in cui sia possibile il transito di pedoni e di ciclisti a Piazza Dante, Piazza 2 Giugno, Piazza S. Maria del Gesù. Si vuole riproporre, quindi, una idea già lanciata quasi dieci anni fa, oggi quasi dimenticata, di trasformare in un prossimo futuro i cosiddetti “Archi da Marina” di Catania in un Parco-Giardino sopraelevato con una pista pedonale e ciclabile utilizzando i fondi della Legge 2/2018 sulla Mobilità ciclistica di recente approvazione. Sarebbe quest’ultima una iniziativa simile a quella che è stata messa a punto qualche anno fa a New York. La “Hight Line”, è questo il nome con cui è stata chiamata la pista pedonale di New York, è diventata una meravigliosa attrazione per i turisti. Seguendo tale scia si potrebbe creare anche un nuovo percorso turistico per fare arrivare incolumi i “croceristi” dal Porto di Catania fino a Piazza Duomo . Dr. Giuseppe Receputo

