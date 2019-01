DOMENICA AL TEATRO GARIBALDI DI ENNA SI RIDE CON EDUARDO SAITTA

Due ore all’insegna del divertimento con Eduardo Saitta ed il suo “Uno, nessuno, centomila…Followers” sono il programma al Teatro Garibaldi di Enna. Domenica 6 gennaio alle ore 20,00 l’attore catanese si cimenterà al Garibaldi con lo show che ha divertito ed entusiasmato il pubblico per tutto il 2018, raccogliendo ampi consensi e numerosissime presenze in giro per la Sicilia.

Una piéce nata per caso, e non “a caso”, in un palazzetto colmo di giovani: al termine di un matinée riservato al Liceo Scientifico di Santa Teresa di Riva infatti, Eduardo Saitta sperimenta un modo nuovo di raccontare Pirandello. È l’avvio di un monologo divertentissimo che per un’ora e mezza tiene incollati alle sedie alunni ed insegnanti.

Dall’esame del testo del celebre autore agrigentino viene fuori lo specchio, è proprio il caso di dire, dei giorni nostri. L’immagine di Vitangelo Moscarda riflessa, vista dall’esterno, viene spiegata con un linguaggio semplice ed immediato e trasposta ai giorni nostri, dando risalto alle particolarità di ognuno di noi. Si spazia dalla crisi economica, alle unioni civili, dal modo di utilizzare Facebook ed i social in generale, alla sanità, senza mai perdere d’occhio la realtà, rappresentata anche attraverso le immagini più strane raccolte durante l’anno. Lo spettacolo strizza l’occhio alla nuova generazione esasperando il modo di porsi dei giovani nei confronti di genitori e dei loro coetanei mettendo in risalto le differenze tra il ragazzo di estrazione più elevata e quello dai modi di fare più “genuini”, personaggio che grazie alla trasmissione televisiva “Insieme” è ormai conosciuto come “Jonathan”. Due ore di puro divertimento, due ore di sane risate che nascono da uno studio attento della società, dei suoi vizi e delle sue stranezze