Domani a Taormina la 9^ edizione del Forum internazionale

“FOLLOW THE ENTREPRENEUR INVESTOR SUMMIT”, quest’anno ospitato in Sicilia

Imprenditori e innovatori internazionali

discuteranno sul mercato, visioni, strategie e opportunità di investimento.

Interverranno mercoledì 24 e giovedì 25 luglio a Taormina nella prestigiosa location dell’Hotel Belmond Timeo relatori eccellenti e internazionali e oltre 150 delegati per discutere del futuro dell’arte, del corporate venturing, della democrazia, del patrimonio digitale, dell’oro, della gestione degli investimenti, delle PMI italiane, dell’innovazione giapponese, dei trasporti e della mobilità.

Presenti il deputato giapponese Naokazu Takemoto, Gianfranco Giannello, GM e COO, OctoTelematics, Dennis Layton, socio, Oliver Wyman, Mark Nutt, SVP, Europa, Veritas e Derek Roga, Amministratore delegato di Equiis.

La fondatrice e padrona di casa Julie Meyer, che sta per portare in Sicilia il Forum di imprenditori, investitori, innovatori, influencer ha dichiarato: “Una società funziona meglio quando è organizzata intorno all’imprenditore. Il capitale segue le idee da sempre e sempre lo farà – continua Meyer, Host, fondatrice e CEO di FTE – Negli ultimi otto anni, più di 3.000 imprenditori e rappresentanti di family-office, fondi sovrani, fondi di capitale di rischio e investitori aziendali sono venuti all’FTE per condividere le loro strategie di investimento, i loro fondi e i loro progetti”.

Programma e relatori 9th Annual Follow The Entrepreneur Investor Summit 2019 Taormina,

24 Luglio Hotel Belmond Timeo Taormina

I. INTRODUCTION by the HOST of the FTE – JULIE MEYER

Building Ecosystem Economics® Companies

Why We Should Follow the Entrepreneur

II. ACCELERATING THE VELOCITY OF PEOPLE TO MARKET OPPORTUNITIES – DENNIS LAYTON

III. AN ENTREPRENEUR’S JOURNEY – BUILDING HEALTH TECH BUSINESSES – RUDY MAZZOCCHI

IV. THE ENABLING INFRASTRUCTURE OF BITCOIN – VINCENZO DI NICOLO

BREAK – 11 – 11:30

Session 2 – 11:30 – 13:00

V. HOW TECHNOLOGY CHANGES DEMOCRACY – EMIL ABIRASCID

VI. HERITAGE OR LEGACY – TOMMASO MARIA CHIORINO

VII. SCALING DIGITAL BUSINESSES – EXPERIENCE, STRATEGY, GOALS – GIANFRANCO GIANNELLA – GM and COO, OctoTelematics

VIII. THE FUTURE OF BLOCKCHAIN IN SMART CITIES AND FINANCE – NICOLE ANDERSON

LUNCH – 13:00 – 14:00

Session 3 – 14:00 – 16:00

I. THE FUTURE OF PRIVACY – DEREK ROGA

II. TEACHING THE WORLD & THE FUTURE OF LEARNING – BRETT HARRIS WIGDORTZ

III. INVESTING IN BLOCKCHAIN – PURE SPECULATION? – DR BARBARA LANG

IV. INTRODUCING BINFINITY – A NEW CLASS OF CRYPTOCURRENCY EXCHANGE – HUW ROGERS

BREAK – 16:00 – 16:30

Session 4 – 16:30 – 18:30

I. SECURITIZE AND THE PATH TO ADOPTION OF DIGITAL SECURITIES – BREIGE TINNELLY, Head of Europe, Securitize

II. THE FUTURE OF BLOCKCHAIN AND ENTERPRISE – DAVIDE LOMBARDI

III. THE FUTURE OF REAL ESTATE INVESTING – RANI ZAHR

25 LUGLIO BELMOND TIMEO, TAORMINA,

Session 1: 9:00 – 11:00

I. WELCOME BACK BY YOUR HOST – JULIE MEYER

II. THE FUTURE OF SUSTAINABILITY – AMEDEO CLAVARINI

IV. FUND PRESENTATIONS

a) CAPITAL INNOVATORS – THE FUTURE OF SERIES A INVESTMENTS – JUDY SINDECUSE

b) DAA Capital / Tech 1291 Ventures – BERTRAND MUELLER

c) Clear Sky – JAMIE HUFF

d) SCHOTTENTOR CAPITAL – SPECIAL SITUATIONS INVESTING – AN OPPORTUNITY WHOSE TIME IS COMING – JON NIGHSWANDER

BREAK – 11:00 – 11:30

Session 2 – 11:30 – 13:00

V. THE FUTURE OF GOLD – SELIM FENDI

The Future of Gold: Let’s Go Digital

VI. THE FUTURE OF ART – MARCO MERCANTI

VII. JUST LISTEN – BRUNO PELLEGRINI

LUNCH – 13:00 – 14:00

Session 3 – 14:00 – 15:30

I. WAZABI – HOW IBM AND DMG ARE CREATING A COGNITIVE PLATFORM TO REVOLUTIONISE THE GLOBAL CANNABIS INDUSTRY – DAN REITZIK

II. TEACHING THE WORLD & THE FUTURE OF LEARNING – BRETT HARRIS WIGDORTZ, OBE

BREAK – 15:30 – 16:00

Session 4 – 16:00 – 18:00

I. THE FUTURE OF DNA – STEFANO LO PRIORE

II. CORPORATE INNOVATION & CONSUMER INSIGHT – MALCOLM ROSS

III. FROM INVESTOR TO START-UP – NICK VERKROOST

Per maggiori informazioni si veda https://globalftenetwork.com

Per informazioni sulla partecipazione al 9° Follow The Entrepreneur Investor Summit 2019, si può scrivere alla mail: chairman@vivacapital.co

Riguardo all’FTE:

L’FTE ritiene che gli imprenditori siano i risolutori di problemi della società, e che una società funzioni meglio quando è organizzata intorno a idee innovative. Abbiamo passato gli ultimi otto anni a promuovere questa filosofia, organizzando vertici in tutta Europa che riuniscono idee e capitali per avviare il processo di miglioramento delle infrastrutture sociali, economiche e politiche della società. Siamo orgogliosi di essere una comunità basata sulle idee che non si concentra sulla vendita di prodotti di servizi finanziari. https://globalftenetwork.com/

Chi è Julie Meyer

Julie Meyer è un’imprenditrice che dal 1988 contribuisce alla costruzione e alla crescita dell’ecosistema imprenditoriale in Europa. Dopo un Master MBA INSEAD e dopo aver ricoperto ruoli manageriali, ha sostenuto la crescita esponenziale di molte delle società in Europa attraverso la sua precedente società, Ariadne Capital Group Limited, che è stata ceduta a una società svizzera di Private Equity nel 2018. Julie Meyer attualmente gestisce l’ACE Fund con Rene Eichenberger. È nota per la sua strategia di investimento, Ecosystem Economics®, per la quale la Warwick University le ha conferito un dottorato di ricerca onorario. È stata insignita della prestigiosa onorificenza britannica dell’MBE, Member Of British Empire, per i meriti e il servizio svolto nel campo dell’imprenditorialità nel Regno Unito. Tra gli altri riconoscimenti ricevuti ci sono l’Ernst & Young Entrepreneur of the Year e il Global Leader for Global del World Economic Forum. Nel 2011 ha scritto il libro “Welcome to EntrepreneurCountry”. EntrepreneurCountry, di cui Julie Meyer è Amministratore Delegato, è una comunità di innovatori digitali che conta attualmente 325.000 membri.